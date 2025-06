Erou de război, James McEachin a jucat în patru filme alături de Clint Eastwood și a interpretat numeroși polițiști de-a lungul carierei sale care s-a întins pe cinci decenii.

James McEachin a scris și a produs cântece pentru cântărețul de soul Otis Redding, după care a decis să se dedice actoriei. Așa a ajuns să interpreteze polițiști în serialul NBC ”Mystery Movie” și în 18 dintre episoadele seriei ”Perry Mason”.

McEachin a murit pe 11 ianuarie și a fost înmormântat luna trecută la Cimitirul Național din Los Angeles, relatează Hollywood Reporter.

James McEachin a jucat în filme alături de Clint Eastwood

James McEachin a jucat în patru filme alături de Clint Eastwood: ”Coogan’s Bluff” (1968), ”Play Misty for Me” (1971), ”Every Which Way But Loose” (1978) și ”Sudden Impact” (1983).

Fanii serialului „Familia” l-au apreciat pentru rolul inspectorului fiscal care nu se lasă mituit din filmul „Frauda lui Archie” și în rolul lui Solomon Jackson, un evreu de culoare în serialul „Archie, Liberalul”. Apoi l-a interpretat pe familistul Harry Tenafly, un polițist din Los Angeles devenit detectiv particular, în serialul „Tenafly”.

Mai târziu, McEachin l-a interpretat pe locotenentul Ed Brock în serialele NBC „Perry Mason”, din 1986 până în 1995. De asemenea, a fost locotenentul de poliție Frank Daniels în primul sezon (1986-87) al serialului „Matlock”.

La 17 ani s-a înrolat în Armata SUA

James McEachin s-a născut pe 20 mai 1930, în Rennert, Carolina de Nord, și a crescut în Hackensack, New Jersey. La 17 ani, s-a înrolat în Armata SUA, în august 1947.

„Când am văzut acele pancarte pe care scria «Unchiul Sam are nevoie de tine pentru armată», jur că am crezut că degetul arătător osos al lui Sam era îndreptat direct spre mine”, a declarat McEachin pentru Los Angeles Daily News în noiembrie 2021.

McEachin a stat mai mult de doi ani în Japonia, apoi s-a înrolat din nou pentru încă trei ani. Ca membru al Diviziei a 2-a Infanterie, a fost rănit într-o ambuscadă și a fost salvat în ultima clipă. În 2005 a fost decorat atât cu Steaua de Argint.

Revenit acasă, McEachin a lucrat ca pompier și polițist în Hackensack, apoi a plecat în California de Sud. Și-a luta numele de Jimmy Mack, devenind compozitor, producător de discuri, manager de talente și proprietar de casă de discuri, lucrând cu trupa The Furys.

Cum a ajuns să joace în filme

Într-o zi, McEachin se plimba pe Melrose Avenue, când cineva l-a oprit și l-a întrebat dacă vrea să joace într-un film. Și-a întrebat soția dacă ea crede că ar trebui să o facă. „Ea a spus: «Ei bine, cred că ai putea să o faci”, și-a amintit el râzând.

Înainte de sfârșitul deceniului, McEachin semnase deja cu studiourile Universal și a apărut în filme precum ”Uptight” (1968), ”If He Hollers, Let Him Go!” (1968), ”True Grit” (1969) și ”Hello, Dolly!” (1969), precum și în seriale TV precum ”Dragnet, It Takes a Thief”, ”Adam-12”, ”The Name of the Game”, ”Mannix„, ”The Wild Wild West”, ”Hawaii Five-O” și „Burr’s Ironside”.

McEachin a fost numit ambasador al rezerviștilor armatei americane în 2005, pentru a petrece timp discutând cu soldați și veterani. Un an mai târziu, a scris, a produs și a jucat (împreună cu David Huddleston, coleg de distribuție la Tenafly) într-un videoclip de 23 de minute numit „Old Glory”, pe care comunitatea militară l-a apreciat la superlativ.