Aici poate ajuta apa cu semințe de chia, deoarece oferă fibre, hidratare, beneficii pentru piele și digestie. În esență, apa cu semințe de chia oferă atât beneficiile semințelor de chia, cât și bonusul suplimentar al hidratării.

Iată ce spun experții despre beneficiil apei cu semințe de chia și cine ar trebui să nu o consume.

Adevărul despre semințele de chia. Semințele de chia fac parte din familia mentei și provin din planta Salvia hispanica. Au originea în America Centrală, dar au ajuns în toată lumea și sunt promovate ca o sursă bună de fibre și acizi grași omega-3. Pentru a face apă de chia, combinați câteva linguri de semințe de chia cu apă, conform CNET.

Mulți adaugă ingrediente suplimentare, cum ar fi sucul de lămâie sau mierea, pentru mai multă aromă. Chiar și combinația de semințe de chia și apă poate aduce beneficii. Semințele de chia sunt bogate în fibre, proteine și acizi grași omega-3, care pot ajuta digestia, pot reduce inflamația și susțin sănătatea inimii.

Beneficii de hidratare: O combinație de apă și semințe de chia poate ajuta să vă mențineți hidratat. Amie Alexander, dietetician la Nutri Peak, spune că semințele de chia pot absorbi până la 12 ori greutatea lor în apă, astfel că apa de chia acționează foarte eficient la hidratarea organismului.

Îmbunătățește sănătatea pielii: apa din semințe de chia este excelentă și pentru piele. Institutul de Chirurgie Plastică din Maryland susține că apa potabilă ajută la îmbunătățirea elasticității pielii, la creșterea fluxului sanguin și la hidratarea pielii. Deoarece apa de chia este foarte hidratantă, poate oferi aceste beneficii.

Îndepărtează reziduurile corporale: semințele de chia vă ajută la eliminarea reziduurilor corporale și a sării. După cum spune Alexander, „conținutul de fibre din semințele de chia ajută la digestie, încurajând mișcarea intestinală adecvată”.

Gestionarea greutății: apa de chia poate fi bună și pentru controlul greutății. Waldo spune că atunci când bei apă cu chia, „în jurul semințelor și al apei se formează un gel. Acest gel creează o senzație de sațietate, care poate sprijini gestionarea greutății și controlul apetitului”.

Reducerea tensiunii arteriale: O lucrare a cercetătorilor de la Universitatea de Stat din Oregon, publicată de Frontiers in Plant Science, a secvențiat genomul chia. Studiul a identificat scăderea tensiunii arteriale ca beneficiu potențial al consumului de semințe de chia. Alexander spune că prin scăderea tensiunii arteriale, apa cu semințe de chia ar putea contribui la sănătatea inimii.

Susține digestia: fibrele, acizii grași omega-3 și proteinele din apa cu semințe de chia ajută la o digestie mai bună când sunt consumate cu moderație.

Reduce inflamația din organism: antioxidanții din apa cu semințe de chia pot ajuta, de asemenea, să atenuați inflamația.

Adevărul despre semințele de chia. Pentru majoritatea oamenilor, beneficiile semințelor de chia vor depăși riscurile. Există câteva riscuri minore, în principal legate de supraconsum.

Când bei prea multă apă cu semințe de chia, fibrele pot provoca probleme gastro- intestinale: balonare, acumulare de gaze sau chiar constipație, mai ales dacă sunt luate fără un aport suficient de apă.

Apoi există un risc mic de reacții alergice. Alexander avertizează că „persoanele cu alergii la semințe sau nuci ar trebui să fie precaute și să consulte cu un medic, înainte de a consuma semințe de chia prima dată”.

Este ușor să faci apă chia, dar există câteva lucruri de care trebuie să ții cont. În primul rând, semințele de chia încep să se umfle și să creeze un gel destul de repede.

Mulți lasă semințele să se înmoaie în apă timp de câteva minute înainte de a bea apă cu semințe de chia, dar asta va face ca băutura să fie destul de gelatinoasă.