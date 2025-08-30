Uleiurile din semințe, precum uleiul de floarea-soarelui și uleiul de rapiță (canola), au devenit în ultimii ani subiectul unui adevărat scandal online. Criticii le cataloghează drept „toxice” sau „dăunătoare”, atribuindu-le apariția bolilor de inimă și a diabetului de tip 2. Dar cât de întemeiate sunt aceste acuzații?

O mare parte din criticile recente la adresa uleiurilor din semințe se concentrează asupra conținutului ridicat de acizi grași omega-6, un tip de acid gras esențial pe care organismul nu îl poate produce singur.

Unii oameni de știință susțin că un consum ridicat de omega-6 poate provoca inflamații cronice, însă studiile controlate infirmă aceste temeri. Profesorul Dariush Mozaffarian de la Tufts University afirmă că „noile cercetări arată că acizii grași omega-6 dau naștere unor molecule naturale cu efecte antiinflamatorii puternice în organism”.

Un studiu pe peste 200.000 de persoane pe parcursul a 30 de ani a arătat că cei care au consumat mai multe uleiuri vegetale, inclusiv uleiuri din semințe, au avut un risc mai scăzut de deces prin boli cardiovasculare sau cancer. În schimb, cei cu un consum mai ridicat de unt au avut o mortalitate mai mare.

Matti Marklund de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health a subliniat că nivelurile de acid linoleic – un tip de omega-6 prezent în uleiurile din semințe – în sânge sunt corelate cu un risc mai mic de boli cardiovasculare. O analiză a 30 de studii din 2019 a arătat că persoanele cu niveluri ridicate de acid linoleic au avut un risc cu 7% mai scăzut de a dezvolta boli de inimă.

Criticii mai susțin că un consum excesiv de omega-6 comparativ cu omega-3 este dăunător. În realitate, experții recomandă creșterea aportului de omega-3, în loc de reducerea omega-6, pentru că ambele grăsimi aduc beneficii sănătății.

Uleiurile din semințe sunt adesea extrase folosind hexan, un solvent derivat din petrol, dar majoritatea cercetărilor nu sugerează că procesul ar fi dăunător. Variantele presate la rece evită acest pas, însă sunt mai scumpe.

O descoperire recentă arată că acidul linoleic poate stimula creșterea unui tip agresiv de cancer de sân – triplu negativ (TNBC). Totuși, specialiștii subliniază că acestea nu sunt dovezi că omega-6 ar fi dăunător pentru populația generală.

Printre cele mai studiate și benefice se numără uleiul de canola și uleiul de soia, care au efecte pozitive asupra colesterolului, glicemiei și greutății corporale.

Specialiștii recomandă includerea uleiurilor din semințe în dietă, departe de mâncarea ultraprocesată care le poate însoți, scrie BBC.