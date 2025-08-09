Unul dintre cei mai importanți jucători globali din industria auto, compania mexicană Nemak, pregătește o investiție importantă în România, dorind să cumpere afacerile Georg Fischer (GF) din Pitești și Scornicești. Această tranzacție face parte dintr-un acord mai amplu între cele două companii și implică preluarea a două fabrici cu aproximativ 500 de angajați.

Nemak S.A.B. de C.V., companie mexicană cunoscută pentru producția de componente auto ușoare, își extinde astfel prezența în Europa de Est. Fabricațiile pe care vizează să le preia aparțin grupului elvețian Georg Fischer, specializat în piese ușoare, iar cele două unități vizate se află în Pitești și Scornicești. În plus, GF mai deține o fabrică la Arad, cu 163 de angajați, care nu face parte din tranzacție, deși se pare că sunt în curs proceduri de vânzare.

Decizia de vânzare vine în contextul unor rezultate financiare îmbunătățite pentru subsidiarele GF din România. Compania a raportat afaceri de aproximativ 225 milioane de lei, iar pierderile s-au redus drastic, de la 56 milioane de lei în 2023 la doar 5 milioane de lei în anul recent încheiat. Această tendință pozitivă a făcut mai atractivă preluarea producției de către Nemak.

Nemak este unul dintre principalii producători mondiali de piese din aluminiu pentru industria auto, specializat în blocuri motor, chiulase și componente de transmisie. Firma este un furnizor de top pentru marile companii auto, furnizând peste 90% din producția sa către cei mai importanți 8 producători globali, printre care Ford, General Motors, Volkswagen, BMW sau Renault-Nissan.

Compania are sediul în Garcia, Mexic, și operează peste 30 de fabrici în întreaga lume, majoritatea în America de Nord, dar și în Europa, America de Sud și Asia, conform Profit.ro. Nemak face parte din conglomeratul industrial mexican Alfa, care deține majoritatea acțiunilor, în timp ce Ford Motor Company este acționar minoritar.

Nemak a semnat recent un contract cu Tesla pentru extinderea producției în SUA, după ce în trecut refuzase o propunere similară.

Intrarea pe piața românească prin preluarea fabricilor Georg Fischer reprezintă o nouă etapă importantă pentru companie, care caută să își consolideze poziția în Europa, beneficiind de forța de muncă calificată și poziția geografică a României.

Această tranzacție ar putea marca începutul unei colaborări strânse între Nemak și producătorii auto din România, susținând dezvoltarea industriei locale și consolidând rolul țării noastre în lanțurile globale de producție auto. România rămâne o destinație atractivă pentru investiții în sectorul automotive, iar Nemak pare pregătită să profite de această oportunitate.