Cum vor schimba modul în care lucrăm afacerile autonome bazate pe inteligență artificială. În timp ce agitația legată de inteligența artificială s-a concentrat pe impactul IA generative, afacerile autonome ale viitorului duc transformarea digitală la un nivel superior, unde noile combinații de tehnologie și date oferă noi modele de afaceri.

Conform Gabrielei Vogel, vicepreședinte analist în cadrul departamentului Executive Leadership of Digital Business la firma de cercetare Gartner: ”Spunem că viitorul digitalului este reprezentat de afaceri autonome, iar inteligența artificială este instrumentul care conduce această schimbare în afaceri. Inteligența artificială este un instrument; nu este schimbarea afacerii în sine”, a spus Vogel pentru Zdnet. „Afacerile autonome sunt atunci când ai o strategie care folosește tehnologia de auto-învățare și auto-îmbunătățire pentru a optimiza crearea și livrarea de valoare”, a explicat ea.

Oamenii joacă un rol semnificativ în modelele de afaceri tradiționale. Cu toate acestea, Vogel a declarat că inteligența artificială agentivă schimbă totul, deoarece agenții descoperă, negociază și tranzacționează autonom.

„Așadar, mai întâi am avut analog, apoi am avut comerțul electronic și apoi am trecut la digital – iar acum noua fază este afacerea autonomă, care are patru componente principale: operațiuni autonome, leadership, produse autoadaptabile și mașini pe post de clienți. Toate aceste schimbări sunt plasate într-o economie programabilă”, afirmă ea.

Vogel a spus că digitalizarea operațiunilor folosește tehnologii, cum ar fi senzorii activați de Internetul Lucrurilor, pentru a automatiza elemente ale operațiunilor de afaceri.

„Acești senzori îți spun: «Uite, ai nevoie de acest număr de lubrifianți, nivelurile tale scad și trebuie să comanzi din nou.»”

Operațiunile autonome merg mai departe, eliminând omul din procesul decizional independent.

„John Deere are un robot cu o cameră de 360 de grade și calculează unde este nevoie de îngrășământ și îl aplică cu super precizie”, a spus ea. „Ford a creat un brevet pentru o mașină autonomă care se va întoarce în showroom dacă clientul nu își face plățile”, a mai spus Vogel.

Directorii aflați în faza digitală a leadershipului utilizează platforme bazate pe cloud pentru a vizualiza informații despre performanța afacerii. Vogel a făcut referire la profesioniștii în resurse umane care utilizează tehnologia Workday pentru a vedea informații legate de angajați.

„Furnizorii de tehnologie juridică utilizează soluții pentru a găsi autonom vulnerabilitățile contractuale și a sugera ce ar trebui să facă echipa de conducere”, a spus ea. „Această tehnologie crește capacitățile de leadership, ceea ce vă permite să vă accelerați timpul”, explică ea.

Vogel spune că faza digitală a produselor include companiile de asigurări care oferă aplicații pentru clienți pentru a verifica acoperirea potențială. În etapa autonomă, produsele autoadaptabile utilizează tehnologii emergente pentru a automatiza schimbările. Vogel a făcut referire la Next Insurance, o organizație care utilizează inteligența artificială și învățarea automată pentru a simplifica procesul de achiziție.

„Această companie are produse pentru întreprinderi mici și mijlocii și utilizează API-uri și instrumente de inteligență artificială pentru a ajusta polița în funcție de schimbările pieței și de riscurile afacerii”, a spus ea. „Acest tip de abordare elimină necesitatea proceselor manuale de reînnoire. Deci, tehnologia funcționează autonom și spune afacerii clientului: «Uite, iată contractul tău și acestea sunt ajustările care au fost făcute pentru tine.»

Un bun exemplu de mașini care acționează ca și clienți este HP Instant Ink, un serviciu conectat la internet care livrează automat cerneală atunci când utilizatorii au puțină cerneală.

Gigantul de retail Walmart implementează mașini cu inteligență artificială pentru a negocia cu furnizorii produse care nu sunt vândute consumatorilor, cum ar fi echipamente de vânzare cu amănuntul sau coșuri de cumpărături.

„Începem să vedem această relație între roboții vânzătorilor și roboții clienților”, a spus ea. „Un alt exemplu sunt vehiculele Tesla. Aceste mașini pot diagnostica singure problemele și apoi pot precomanda piesele necesare”, afirmă ea.

Vogel a spus că trecerea la afacerile autonome se face în cadrul unei economii programabile, pe care Gartner o definește drept un sistem economic inteligent, care susține sau gestionează producția și consumul de bunuri și servicii.

Deși un exemplu de economie digitală ar putea include plăți mobile pentru utilizarea bicicletelor în zonele urbane, un bun exemplu al trecerii la o economie programabilă este un proiect pilot realizat de Daimler Trucks, care permite camioanelor să comunice autonom cu alte mașini și să efectueze tranzacții obligatorii din punct de vedere legal, cum ar fi plățile.

„Aceste camioane au propria identitate și statut juridic și vor face schimb de servicii cu valoare, cum ar fi încărcarea vehiculelor electrice, spunând: «Ei bine, avem nevoie de încărcare. Vă voi plăti în avans», a spus ea. „Deci, în acest exemplu, mașinile plătesc alte mașini. Este un exemplu interesant, care este încă în stadiu de prototip. Cu siguranță, companiile vor începe să opereze în curând în economia programabilă”, adaugă Vogel.

Vogel crede că este că este puțin probabil ca afacerile autonome să apară de mâine.

„Va fi un lucru important în jurul anului 2045. Deci, da, va dura ceva timp”, a declarat ea.

Cu toate acestea, primele semne pot fi deja văzute. Vogel a spus că mai mult de trei sferturi (77%) dintre directorii generali cred că IA va avea un impact semnificativ asupra industriilor lor în următorii trei ani.

„Când îi întrebați pe directorii generali: «Este modelul vostru operațional pregătit pentru această nouă lume a IA?», doar 29% spun că sunt pregătiți. Așadar, mai e mult de lucru”, crede Vogel.

Liderii din domeniul afacerilor și digital care doresc să rămână în frunte trebuie să înceapă să se pregătească pentru afacerile autonome.