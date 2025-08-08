Un tânăr de 23 de ani din orașul Bolintin Vale, județul Giurgiu, a fost amendat cu 30.000 de lei și i s-a confiscat autoutilitara, după ce a aruncat ilegal pe un câmp aproximativ 200 de kilograme de gunoaie din construcții, renovări și resturi menajere.

Polițiștii din Bolintin Vale l-au prins în această dimineață, în afara orașului, chiar când arunca deșeurile. După verificări, s-a constatat că tânărul transporta gunoaie care nu erau periculoase, dar le-a aruncat fără să respecte legea.

El a fost sancționat conform ordonanței privind regimul deșeurilor, și, pe lângă amendă, mașina i-a fost indisponibilizată.

„În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraş Bolintin-Vale, în timp ce îşi exercitau atribuţiile de serviciu, au depistat, în zona extravilană a oraşului Bolintin-Vale, un tânăr, de 23 de ani, din aceeaşi localitate, în timp ce abandona ilegal deşeuri. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat faptul că acesta ar fi transportat aproximativ 200 de kilograme de deşeuri nepericuloase provenite din construcţii şi renovări, dar şi resturi menajere”, se arată vineri într-un comunicat de presă al IPJ Giurgiu.

Cu o zi în urmă, două persoane din București au fost amendate serios după ce au aruncat ilegal mobilă veche pe o stradă din Sectorul 6. Poliția Locală spune că astfel de fapte nu sunt doar greșite, ci și pedepsite cu amenzi mari, de mii de lei.

Totul a fost descoperit când un polițist a găsit mai multe gunoaie voluminoase lângă un punct trafo: uși, fotolii, părți de canapea și alte textile. Printre ele era și un document care a dus la identificarea uneia dintre persoanele implicate – o femeie care, împreună cu ginerele ei, angajase un bărbat ca să scape rapid de mobilă.

În loc să apeleze legal la firma de salubritate, au plătit pe cineva să arunce mobila. Dar polițistul, care îl cunoștea deja pe bărbatul respectiv (mai fusese amendat înainte), a verificat imaginile de pe camerele video și a văzut cum o parte din mobilă a fost aruncată și într-o ghenă din apropiere.

Rezultatul? Femeia a primit o amendă de 3.000 de lei, iar bărbatul care a aruncat deșeurile – amenda maximă de 5.000 de lei. În total, 8.000 de lei amendă pentru un singur caz.