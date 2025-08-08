Adrian Negrescu explică, la Realitatea, modul în care funcționează fondurile de pensii private din Pilonul II și motivele pentru care retragerea imediată a banilor nu este posibilă.

El subliniază că banii cotizați sunt investiți în titluri de stat, acțiuni și alte active financiare, iar în cazul unei retrageri anticipate, fondurile ar trebui să vândă aceste active, ceea ce poate afecta stabilitatea sistemului.

Negrescu avertizează că, odată cu pensionarea masivă a generației „decrețeilor” în următorii zece ani, s-ar putea înregistra retrageri masive care să pună în pericol funcționarea Pilonului II. De aceea, limitarea accesului la sumele acumulate este o măsură de protecție esențială.

”Banii ăștia pe care noi îi cotizăm la Pilonul II sunt mai departe reinvestiți de fondurile de pensii în titluri de stat, în acțiuni la bursă, în piața de capital. Altfel spus, tu dacă vii a doua zi să-ți ceri toți banii, ar trebui ca fondul să lichideze acele acțiuni, să lichideze acele titluri de stat, ca să-ți dea ție banii. Este o măsură de protecție pentru soliditatea acestui sistem de pensii spre Pilonul II pentru că, altfel, în condițiile în care în următorii 10 ani vor ieși decrețeii la pensie, puteam să ne trezim cu niște retrageri masive din piață și practic să prăbușim acest Pilon II de pensii”, spune Adrian Negrescu.

De asemenea, el atrage atenția că fondurile de pensii private nu funcționează ca un depozit bancar, iar retragerea completă a banilor la momentul pensionării este în general însoțită de penalități considerabile, ajungând până la 60% din suma acumulată, ceea ce descurajează astfel decapitalizarea rapidă.

”Au dreptate oamenii când spun că sunt banii lor, dar, atenție, vorbim de fonduri de pensii nu vorbim de depozite bancare. Este o diferență majoră între modul în care funcționează un depozit bancar și modul în care funcționează acest sistem de pensii private, cum este peste tot în întreaga lume. Nicăieri în lumea asta nu poți să-ți retragi banii o singură dată când ai ieșit la pensie, decât cu niște penalități uriașe care merg până la 60% din banii pe care-i ai în cont”, mai spune acesta.

În plus, această restricție protejează pensionarii, prevenind riscul ca aceștia să cheltuiască toți banii într-un interval scurt, rămânând fără resurse pentru perioada următoare.

Adrian Negrescu recomandă ca, pe lângă Pilonul II, oamenii să investească constant în Pilonul III, un sistem complementar care permite economii lunare voluntare pentru a asigura un trai decent la pensie, mai ales în condițiile în care pensiile publice viitoare vor fi foarte reduse.