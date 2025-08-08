Într-o discuție maraton de aproape trei ore, veți descoperi o perspectivă unică asupra momentelor cruciale din decembrie 1989 și martie 1990. Subiecte sensibile, de la prezența agenților sovietici din timpul Revoluției și până la detaliile mai puțin cunoscute ale procesului soților Ceaușescu.

Gelu Voican Voiculescu, un personaj controversat, a explicat de ce a susținut o soluție „justițiară revoluționară” și cum a perceput el moartea celor 862 de persoane de după 22 decembrie.

Acesta și-a prezentat „fațeta de adevăr” și a explicat de ce se consideră un „om de stat”, nu un „om politic”. Totodată, a oferit detalii inedite despre cum a ajuns în cercurile puterii în zilele Revoluției și cum se raportează astăzi la acuzațiile din dosarele Revoluției și Mineriadei.

„A fost o lovitură de stat militară?”, a întrebat, printre altele, jurnalistul Dan Andronic.

Răspunsul lui Gelu Voican Voiculescu nu a întârziat.

„Nu. În primul rând e o chestiune de proprietatea termenilor. Lovitura de stat presupune o înlăturare a puterii existente de către membrii din puterea respectivă. Ori, în noua echipă care a semnat comunicatul către țară, nu figurează oameni din echipa lui Ceaușescu. O să-mi spuneți că sunt trei generali care au semnat. Habar n-aveau că au semnat. Noi am pus acolo ca să marcăm încă o dată că armata e cu noi, iar ei au fost fericiți văzându-se semnatari că atunci erau clar protejați de posibilele imputări pentru victimele de până în 22 când armata a făcut represiune spre deosebire de securitate, care a ascultat consemnul lui Iulian Vlad”, a explicat Gelu Voican Voiculescu în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România”.

De asemenea, Gelu Voican Voiculescu a subliniat că nimeni „din echipa lui Ceaușescu care a intrat în noua echipă”.