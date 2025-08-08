Potrivit familiei, decesul a survenit din cauza complicațiilor provocate de un accident vascular cerebral. Cunoscut pentru obsesia sa de-o viață de a descoperi orașul legendar Ubar, numit și Atlantida Nisipurilor, Clapp și-a început misiunea în 1981, inspirat de cartea „Arabian Felix” a exploratorului Bertram Thomas, care descria un drum spre un oraș mitic menționat de beduini. Orașul apare și în Coran sub numele Iram, „cetatea cu multe coloane”, distrusă de mânia divină, iar povești similare sunt relatate în „O mie și una de nopți”.

Convins că nu este dezavantajat de lipsa unei cariere academice în arheologie, Clapp a cercetat intens hărți antice, ajungând să creadă că Ubar era menționat pe hărțile lui Ptolemeu din secolul al II-lea d.Hr. Cu ajutorul tehnologiei NASA, folosită inițial pentru identificarea ruinelor mayașe, a colaborat cu specialiștii de la Jet Propulsion Laboratory. În 1984, naveta spațială Challenger a cartografiat sudul Omanului cu radar și imagini în infraroșu, dezvăluind vechi drumuri de caravane ce duceau către Shisr, notează publicația The New York Times.

În 1990, Clapp a format o echipă internațională de geologi, exploratori și arheologi, printre care Ranulph Fiennes și Juris Zarins. Primele descoperiri au inclus artefacte legate de comerțul cu tămâie, iar în 1991, săpăturile au scos la iveală ruinele unui oraș octogonal, cu opt turnuri și ziduri de aproape nouă metri, vechi de peste 4.000 de ani.

În 1992, cercetătorii erau aproape convinși că au găsit Ubar, însă dezbaterile continuă și astăzi, unii specialiști sugerând că „Atlantida Nisipurilor” ar fi putut fi o regiune, nu un singur oraș.

„Nu am găsit niciodată un semn pe care să scrie ‘Camera de Comerț Ubar vă urează bun venit”, spunea în mod ironic, în 2017, geologul Ronald G. Blom de la NASA.

Născut pe 1 mai 1936, în Providence, Rhode Island, Clapp a absolvit Brown University și a obținut un master la University of Southern California în arte cinematografice. A lucrat la două documentare nominalizate la Oscar, „Journey to the Outer Limits” și „The Incredible Machine”, și a regizat în 1996 filmul „The Lost City of Arabia” pentru seria „Nova” de la PBS.

În 1998, a publicat volumul „The Road to Ubar: Finding the Atlantis of the Sands”, în care argumenta că dovezile descoperite reprezintă o potrivire convingătoare cu orașul legendar, deși misterul nu a fost niciodată rezolvat. Clapp lasă în urmă soția, Bonnie, cele două fiice și o moștenire remarcabilă de explorator pasionat, dedicat descoperirii istoriei ascunse sub nisipurile Arabiei.