La mijlocul lunii iulie, Elena Udrea a părăsit închisoarea după ce a executat trei ani și o lună din pedeapsa sa. Fosta oficială de la Cotroceni a primit o condamnare de șase ani în ”Dosarul Gala Bute”, pentru infracțiuni precum luare sau dare de mită, abuz în serviciu, complicitate la luare de mită, evaziune fiscală și spălare de bani.

Udrea a spus că fiica ei nu știe unde a fost atât timp, însă intenționează să găsească momentul potrivit pentru a-i povesti totul. Până acum, copilul a fost protejat și ferit de anumite comentarii legate de mama sa.

„Nu știu dacă a înțeles, a împlinit șapte ani. Poate că a pus cap la cap, nu am știut cum să-i spun. O să o fac, va afla oricum. Suferința ei a fost enormă.

Trebuie să găsesc formula prin care să-i spun că nu trebuie să-i fie rușine cu mine, a dus până la capăt o luptă în care am crezut. Familiile copiilor de la școală au ferit-o, până la acest moment pare că nu știe, doar aștept să gasesc momentul potrivit să-i spun„, a declarat Elena Udrea, la Antena 3.

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, afirmă că observă în prezent o schimbare în sistemul judiciar și consideră că ”nu mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult cum a fost Florian Coldea”.

Marți seară, tot la Antena 3, Udrea a declarat că speră ca abuzurile din Justiție să fie stopate, menționând că deja percepe unele schimbări

”Eu văd o schimbare în Justiţie în acest moment. Am speranţa că abuzurile care s-au întâmplat nu se vor mai întâmpla. Unii au trecut prin acest iad al falsei justiţii, care a fost instrumentul statului paralel de a elibera spaţiu la conducerea acestei ţări. Uitaţi ce a adus. Planul lor este pus în practică, uitaţi cu ce pseudo-lideri vin să conducă România”, a explicat Udrea.

Ea subliniază că sistemul nu a dispărut complet, ci încă are rădăcini, însă nu mai există un lider atât de puternic al ”sistemului ocult”.