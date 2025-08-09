Poziția oficială a fost prezentată de András Radó, directorul Departamentului de Comunicare al Wizz Air, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Sibiu, cu ocazia lansării unei noi rute.

Potrivit reprezentantului companiei, decizia nu este considerată corectă din două motive principale. În primul rând, Radó a subliniat impactul operațional și de mediu al introducerii gratuite a bagajelor de mână pentru toți pasagerii.

Compania a înregistrat peste 300.000 de zboruri în 2024, iar adăugarea a câte șapte kilograme de bagaj suplimentar per pasager ar genera o creștere semnificativă a greutății transportate, scrie Turnul Sfatului.

Acest lucru se traduce în costuri mai mari de operare și un consum crescut de combustibil, ceea ce implică un nivel mai ridicat de poluare. Radó a făcut o comparație cu o mașină care consumă mai mult cu cât transportă mai mulți pasageri, explicând că și aeronavele funcționează după același principiu. În final, aceste costuri se vor reflecta în prețurile finale plătite de clienți.

Spațiul disponibil deasupra scaunelor nu permite depozitarea bagajelor de mână ale tuturor pasagerilor, în cazul în care fiecare ar avea unul. Reprezentantul companiei a atras atenția asupra riscului ca acest lucru să creeze conflicte între călători în timpul îmbarcării.

În opinia companiei, o astfel de măsură nu ține cont de realitățile din aviația comercială și ar produce haos la bord.

„Vă imaginați ce ceartă va fi între pasageri, cine să-și pună bagajul?”, a completat directorul Departamentului de Comunicare al Wizz Air, încheind cu părerea că ”este o idee nebunească”, potrivit sursei menționate.

Wizz Air se consideră o companie flexibilă care oferă opțiuni adaptate diverselor nevoi ale pasagerilor. Unii pasageri aleg să călătorească doar cu un rucsac, în timp ce alții optează pentru mai multe bagaje, iar modelul de tarifare diferențiat permite aceste alegeri. Impunerea unui regim unic privind bagajele ar elimina această flexibilitate.

În ceea ce privește procesul legislativ, András Radó a precizat că inițiativa UE nu este încă în vigoare și mai sunt etape de parcurs până la o eventuală adoptare oficială.

Propunerea Uniunii Europene, adoptată deja în Parlamentul European la finalul lunii iunie, prevede că pasagerii vor putea transporta gratuit un obiect personal și un bagaj de mână în cabină pentru zborurile în interiorul spațiului comunitar. Bagajul personal poate avea dimensiuni de până la 40x30x15 cm, iar bagajul de mână de dimensiuni reduse poate avea o greutate maximă de 7 kg și o lungime totală de 100 cm.

Măsura este susținută de Comisia pentru transporturi și turism a Parlamentului European, care o consideră un pas important spre crearea unor condiții de călătorie mai echitabile și transparente pentru toți cetățenii europeni. În ciuda sprijinului politic, implementarea concretă depinde de etapele legislative ulterioare și de eventualele negocieri între instituțiile europene și companiile aeriene.