Biletele de avion sunt, în general, mai ieftine atunci când sunt rezervate cu câteva luni înainte de data plecării. Zborurile operate în afara sezonului de vârf și cele programate în mijlocul săptămânii (marți, miercuri sau joi) tind să aibă prețuri mai mici.

În plus, zborurile la ore mai puțin convenabile pot fi mai accesibile, potrivit unor studii citate de AirHelp. Duminica este considerată cea mai ieftină zi pentru a rezerva bilete de avion, cu economii de până la 17% pentru zborurile internaționale.

De asemenea, prețurile zborurilor de marți, miercuri și joi ar fi, în medie, cu 1,9% mai ieftine decât cele de sâmbătă și duminică, conform companiei Expedia.

„Zilele de luni, marți, miercuri și joi sunt considerate a fi zile mai puțin aglomerate și, prin urmare, cele mai ieftine bilete de avion sunt disponibile atunci. În călătoriile tale, probabil ai observat deja că zilele de vineri, sâmbătă și duminică sunt zile foarte aglomerate în aeroporturi și este și ușor de înțeles de ce: un city break este ales, de cele mai multe ori, în zilele libere din weekend”, notează platforma AirHelp.

Pentru călătoriile din România, companiile aeriene low-cost sunt o opțiune populară datorită prețurilor accesibile. Printre acestea se numără:

Wizz Air , cea mai ieftină companie aeriană din Europa;

, cea mai ieftină companie aeriană din Europa; Ryanair , a doua companie low-cost ca popularitate în Europa;

, a doua companie low-cost ca popularitate în Europa; Dan AIR, o companie românească care operează zboruri către destinații precum Londra, Dublin și Torino.

Cei care doresc să planifice o călătorie trebuie să țină cont de faptul că prețurile sunt influențate de mai mulți factori. În primul rând, biletele trebuie rezervate din timp.

Călătorii trebuie să înceapă căutările cu câteva luni înainte de călătorie pentru a beneficia de cele mai bune prețuri.

„Dacă ai un program de muncă mai flexibil și îți permiți să călătorești în timpul săptămânii, optează pentru zboruri care decolează și aterizează în zile de luni, marți, miercuri sau joi. Aceste afirmații sunt susținute și de un studiu efectuat de Upgraded Points, care a descoperit că zborurile sunt, în medie, mai ieftine cu 5.23%, respectiv 5.28% în zilele de luni și marți. Același studiu a arătat că cele mai scumpe bilete sunt în zilele de sâmbătă (cu 7.28% mai scumpe) și în zilele de vineri (cu 5.89% mai scumpe)”, subliniază AirHelp.

În doilea rând, trebuie alese zboruri în mijlocul săptămânii și la ore mai puțin convenabile pentru a economisi bani. Mai mult, platformele precum Skyscanner și momondo compară prețurile de la diverse companii aeriene și agenții de turism, ajutându-te să găsești cele mai bune oferte.