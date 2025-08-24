Google își întărește prezența în domeniul turismului prin lansarea unei noi funcționalități denumite Flight Deals, un instrument alimentat de inteligență artificială, conceput pentru a simplifica procesul de găsire a biletelor de avion la prețuri mai mici, conform Travel Tomorrow.

Aflat momentan în versiune beta și disponibil în SUA, Canada și India, acest nou serviciu permite utilizatorilor să efectueze căutări folosind limbaj natural. În locul unei explorări manuale a variantelor de date, destinații sau filtre, utilizatorii pot introduce pur și simplu o descriere a dorințelor lor – „ca și cum ar cere sfatul unui prieten” – iar algoritmii AI de la Google se ocupă de restul.

Noua funcție se adresează în special celor care au flexibilitate în planurile de călătorie și caută să economisească. Până acum, Google Flights permitea compararea rapidă a prețurilor, dar presupunea ca utilizatorii să aibă deja un itinerariu clar. Flight Deals schimbă această paradigmă, oferind posibilitatea unor interogări mai largi și mai descriptive.

Printre exemplele prezentate de companie se numără cereri de tipul: „o vacanță de o săptămână iarna aceasta într-un oraș cu gastronomie bună, doar zbor direct” sau „o excursie de 10 zile la o stațiune de schi de renume, cu zăpadă proaspătă”. Chiar și dacă destinația nu a fost luată în calcul inițial, sistemul poate propune opțiuni relevante.

Instrumentul folosește modelele lingvistice avansate dezvoltate de Google, care permit interpretarea solicitărilor complexe și corelarea lor cu informații actualizate în timp real, provenite de la sute de companii aeriene și site-uri de rezervări. Astfel, rezultatele afișate sunt personalizate în funcție de cerințele fiecărui utilizator.

Demonstrațiile efectuate până acum arată că platforma poate lua în calcul factori precum durata călătoriei, preferințele de activități sau evitarea anumitor aeroporturi. De exemplu, potrivit USA Today, un utilizator a introdus cererea: „o vacanță cu weekend prelungit, cu drumeții, fără plecare din Newark și cu un buget sub 500 de dolari”. AI-ul a exclus corect aeroportul specificat și a sugerat opțiuni în limita de preț.

Google susține că această abordare, care îmbină căutarea conversațională cu accesul la date în timp real, face ca Flight Deals să fie un serviciu unic în peisajul actual al rezervărilor de zboruri.

În prezent, serviciul este disponibil exclusiv în SUA, Canada și India, urmând să fie activat automat în decursul săptămânii. Poate fi accesat direct din secțiunea Flight Deals sau prin meniul Google Flights.

În ceea ce privește Europa, lansarea nu a fost anunțată oficial, iar Google nu a oferit detalii privind o eventuală extindere. Specialiștii estimează că normele stricte din Digital Markets Act (DMA) ar putea avea un impact asupra modului în care serviciul va fi implementat în Uniunea Europeană.

Flight Deals face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Google integrează inteligența artificială în planificarea călătoriilor. În aprilie 2025, compania a introdus instrumente AI pentru construirea de itinerarii și recomandări personalizate, dedicate în special utilizatorilor americani. Noul serviciu își propune să treacă de la simpla inspirație turistică la soluții reale de economisire.