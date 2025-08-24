Guvernul SUA a făcut o mutare strategică majoră în domeniul tehnologic, achiziționând o participație de 10% în cadrul companiei Intel, printr-o investiție totală de 8,9 miliarde de dolari. Decizia marchează o schimbare profundă în politica industrială americană, reflectând dorința de a consolida capacitățile interne de producție de semiconductori, transmite CNBC.

Achiziția a fost realizată prin cumpărarea a 433,3 milioane de acțiuni Intel, la un preț de 20,47 dolari per unitate – sub valoarea de piață actuală a acțiunilor. Deși prețul plătit pare avantajos pentru guvern, valoarea totală a pachetului dobândit se ridică la aproximativ 11 miliarde de dolari, având în vedere capitalizarea de piață actuală a companiei.

Finanțarea a fost împărțită în două surse principale: 5,7 miliarde de dolari provin din granturile alocate prin legea CHIPS (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors) – o inițiativă menită să stimuleze producția de cipuri în SUA – iar restul de 3,2 miliarde sunt parte din alte programe federale care vizează consolidarea lanțului de aprovizionare cu semiconductori în contextul tensiunilor geopolitice tot mai accentuate.

În ciuda dimensiunii semnificative a participației, autoritățile federale nu intenționează să se implice activ în guvernanța companiei. Conform declarațiilor oficiale ale administrației Trump, guvernul american nu va solicita locuri în consiliul de administrație și nici nu va impune drepturi speciale de decizie. Totuși, există o clauză care îi oferă posibilitatea de a cumpăra încă 5% din acțiuni în cazul în care Intel pierde controlul asupra diviziei sale de foundry – segmentul responsabil cu fabricarea cipurilor pentru alte companii.

Această mișcare reflectă importanța strategică a Intel, compania fiind în prezent singura entitate americană care are capacitatea tehnologică de a fabrica cipuri avansate pe teritoriul SUA. Cu toate acestea, Intel continuă să fie în urma principalului său rival internațional – TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), liderul global în producția de semiconductori.

Simultan cu sprijinul guvernamental, Intel a atras o altă investiție importantă: grupul japonez SoftBank a contribuit cu 2 miliarde de dolari în capitalul companiei, ceea ce echivalează cu o participație de aproximativ 2%. Această dublă infuzie de capital – publică și privată – oferă Intel resurse suplimentare pentru a-și accelera planurile de extindere și modernizare.

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale companiei este construcția unui hub tehnologic de mari dimensiuni în statul Ohio, cunoscut sub numele de „Silicon Heartland”. Acesta ar urma să devină un pol strategic pentru industria semiconductorilor din SUA, însă lansarea oficială a operațiunilor a fost amânată până cel puțin în anul 2030. Motivele invocate de companie țin de incertitudinile de pe piață și de nevoia unei cereri stabile pentru produsele de tip foundry.

Președintele Donald Trump a salutat tranzacția dintre guvernul federal și Intel, declarând că este „o mare afacere pentru America și pentru Intel”. În contextul competiției tehnologice tot mai intense dintre marile economii ale lumii, această mutare ar putea fi interpretată ca un pas esențial pentru recâștigarea independenței tehnologice a SUA și reducerea dependenței de fabricile din Asia.