În contextul schimbărilor recente din politica comercială americană, mai multe companii poștale din Europa au anunțat, sâmbătă, că vor suspenda, cel puțin temporar, trimiterea coletelor către Statele Unite. Decizia vine ca urmare a lipsei de claritate privind noile taxe vamale introduse de administrația americană, care urmează să intre în vigoare la sfârșitul lunii august.

Operatorii poștali susțin că nu dispun de suficiente informații pentru a se adapta rapid la noile cerințe și afirmă că incertitudinea juridică și logistică le împiedică să continue în condiții de siguranță expedierea mărfurilor către teritoriul american.

Schimbările legislative vin după ce președintele Donald Trump a semnat, luna trecută, un decret prin care regimul vamal pentru bunurile de mică valoare este modificat semnificativ.

Astfel, începând cu 29 august, toate produsele importate în SUA, chiar dacă au o valoare sub pragul anterior de scutire de 800 de dolari, vor fi supuse taxelor vamale.

Cu toate acestea, anumite categorii rămân exceptate, potrivit documentului oficial: „scrisorile, cărțile, cadourile și coletele mici în valoare mai mică de 100 de dolari vor continua să fie scutite de pata taxei.”

Această modificare a generat o reacție în lanț în rândul operatorilor europeni, care se confruntă cu dificultăți în a interpreta rapid care mărfuri sunt vizate exact și cum pot fi respectate noile cerințe într-un interval atât de scurt.

Mai multe servicii poștale au declarat că nu pot garanta livrarea în timp util a coletelor trimise spre SUA, în special a celor deja în tranzit sau pregătite pentru expediere, și că preferă să suspende temporar aceste livrări până la clarificarea situației.

Problema este amplificată și de recenta înțelegere dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, în baza căreia s-a introdus un tarif de 15% aplicabil majorității produselor expediate din spațiul comunitar către SUA. Măsura a fost justificată de partea americană drept o acțiune menită să „echilibreze comerțul transatlantic”, dar în Europa a fost primită cu rezerve și îngrijorare.

Reprezentanții mai multor servicii poștale spun că nu este vorba doar de o decizie economică, ci și de una practică: lipsa unor instrucțiuni clare și a unei perioade de tranziție rezonabile le pune în imposibilitatea de a opera conform standardelor. Operatorii reclamă atât ambiguitatea privind tipurile de bunuri afectate, cât și absența unor informații precise legate de modul de aplicare a noilor taxe.

Organizația PostEurop, care reunește 51 de operatori poștali publici de pe continent, a emis o declarație în care avertizează că, în lipsa unei soluții viabile până pe 29 august, întreaga sa rețea ar putea fi nevoită să își sisteze serviciile de expediere către SUA.

Mesajul este clar: „dacă nu se poate găsi nicio soluție până la 29 august, toți membrii săi ar putea renunța la expedierea de colete peste ocean.”

Situația evidențiază o tensiune tot mai mare între nevoile comerciale și reglementările vamale internaționale și ridică semne de întrebare cu privire la viitorul schimburilor poștale internaționale, mai ales în contextul unor decizii luate unilateral și fără o perioadă de consultare prealabilă.