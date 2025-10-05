Grupul auto franco-italian Stellantis NV are în plan investiții de aproximativ 10 miliarde de dolari în Statele Unite, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Decizia vine în contextul în care producătorul modelelor Jeep și Ram intenționează să-și consolideze prezența pe una dintre cele mai profitabile piețe pentru companie.

Conform informațiilor preliminare, compania ar putea anunța în următoarea perioadă investiții suplimentare de circa cinci miliarde de dolari, care se vor adăuga sumei deja alocate la începutul anului. Proiectele, derulate pe mai mulți ani, ar putea viza modernizarea unor fabrici, redeschiderea unor unități închise, angajări noi și lansarea de modele actualizate, în special în statele Illinois și Michigan, au menționat sursele.

Unul dintre obiectivele principale este revigorarea mărcii Jeep, simbol al succesului de altădată al grupului. Totodată, Stellantis analizează noi investiții pentru marca Dodge, cu posibilitatea lansării unei versiuni Dodge V8 mai performante și chiar revitalizarea brandului Chrysler pe termen lung. Deocamdată, discuțiile sunt în desfășurare, iar deciziile finale privind sumele și direcțiile de investiție nu au fost încă stabilite, potrivit acelorași surse.

Aceste planuri se înscriu în strategia noului director general, Antonio Filosa, numit în funcție în luna mai, care urmărește echilibrarea investițiilor la nivel global, după o perioadă în care acestea au fost concentrate preponderent în alte regiuni.

În mandatul anteriorului CEO, Carlos Tavares, Stellantis a mutat o parte din producție și activitățile de inginerie în țări cu costuri operaționale mai reduse, precum Mexic, și a direcționat investiții consistente spre Europa, o piață afectată de cererea scăzută și profituri limitate.

„Ca parte a pregătirilor pentru revizuirea strategiei companiei şi întâlnirea cu investitorii de anul viitor, CEO-ul derulează o evaluare amănunţită a tuturor investiţiilor viitoare. Acest proces este în desfăşurare”, a declarat un reprezentant de la Stellantis, fără a oferi alte detalii.

Planurile Stellantis se aliniază tendințelor observate și în alte industrii, unde marile companii anunță investiții semnificative în economia americană, atât pentru a consolida relațiile cu administrația președintelui Donald Trump, cât și pentru a reduce impactul tarifelor comerciale.

Spre exemplu, Hyundai Motor din Coreea de Sud a anunțat în august majorarea investițiilor sale în SUA cu cinci miliarde de dolari, ajungând la un total de 26 de miliarde până în 2028, iar mai multe companii farmaceutice europene au prezentat planuri similare de extindere pe piața americană.

Această orientare a Stellantis către Statele Unite provoacă îngrijorare în rândul sindicatelor europene, mai ales în contextul în care mărcile Fiat și Peugeot se confruntă cu supracapacitate de producție. În același timp, producătorii chinezi, precum BYD Co., continuă să se extindă în Europa, venind cu modele la prețuri mult mai competitive.

Pe fondul scăderii cererii pentru anumite modele, cum ar fi Alfa Romeo Tonale și Fiat Panda, Stellantis a decis suspendarea temporară a producției la opt fabrici europene, semnalând presiunile tot mai mari asupra pieței auto de pe continent.