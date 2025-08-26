Indiferent de sezonul ales, o vacanță în Japonia oferă o experiență unică și memorabilă. Totuși, planificarea atentă a călătoriei și alegerea unui anume anotimp pentru plecare vă va ajuta să economisiți semnificativ și să admirați această țară fascinantă cu cheltuieli reduse.

Prețul biletelor de avion din România către Japonia variază în funcție de sezon:

Primăvara : Perioada martie – mai reprezintă un vârf turistic în Japonia, datorită înfloririi cireșilor (sakura) și nu numai. Prețurile biletelor pot fi mai mari, iar zborurile se pot rezerva rapid;

: Perioada reprezintă un vârf turistic în Japonia, datorită înfloririi cireșilor (sakura) și nu numai. Prețurile biletelor pot fi mai mari, iar zborurile se pot rezerva rapid; Vara : Sezonul iunie – august este ploios, iar temperaturile ridicate pot descuraja unii turiști. În schimb, prețurile pot fi mai mici comparativ cu primăvara;

: Sezonul este ploios, iar temperaturile ridicate pot descuraja unii turiști. În schimb, prețurile pot fi mai mici comparativ cu primăvara; Toamna : Temperaturile sunt mai plăcute în perioada septembrie – noiembrie , iar peisajele sunt spectaculoase datorită schimbării de anotimp. Prețurile biletelor pot fi moderate, dar este important ca turiștii să țină cont de taifunurile din septembrie;

: Temperaturile sunt mai plăcute în perioada , iar peisajele sunt spectaculoase datorită schimbării de anotimp. Prețurile biletelor pot fi moderate, dar este important ca turiștii să țină cont de taifunurile din septembrie; Iarna: Perioada decembrie – februarie este cea cu cel mai mic număr de turiști. Prețurile biletelor de avion sunt de obicei cele mai scăzute, iar zăpezile din Hokkaido atrag iubitorii sporturilor de iarnă.

De asemenea, costurile cazării depind de sezon și de tipul de unitate aleasă:

Hoteluri de 3 stele : Prețurile pot varia între 70 și 150 EUR pe noapte , în funcție de locație și sezon.

: Prețurile pot varia între , în funcție de locație și sezon. Hoteluri de 4-5 stele : Acestea pot costa între 150 și 300 EUR pe noapte sau mai mult, în funcție de facilități și locație.

: Acestea pot costa între sau mai mult, în funcție de facilități și locație. Hotelurile capsule sau hostelurile: Pentru bugete mai mici, prețurile pot începe de la 30 EUR pe noapte.

În general, prețurile cazării sunt mai mari în perioada primăverii și toamnei, datorită cererii ridicate. În schimb, iarna și vara, prețurile pot fi mai accesibile.

Alte cheltuieli care trebuie luate în considerare sunt următoarele:

Mese : O masă la un restaurant obișnuit poate costa între 10 și 30 EUR. Totuși, prețurile pot fi mai mari pentru o experiență culinară deosebită;

: O masă la un restaurant obișnuit poate costa între 10 și 30 EUR. Totuși, prețurile pot fi mai mari pentru o experiență culinară deosebită; Transport intern : Japonia dispune de un sistem de transport public eficient. Pentru călătorii frecvente, un Japan Rail Pass pentru 7 zile poate costa aproximativ 200-300 EUR;

: Japonia dispune de un sistem de transport public eficient. Pentru călătorii frecvente, un Japan Rail Pass pentru 7 zile poate costa aproximativ 200-300 EUR; Atracții turistice: Multe temple și parcuri au intrare gratuită, dar unele atracții, cum ar fi muzeele sau grădinile japoneze, pot avea taxe de intrare de aproximativ 5-15 EUR.

Potrivit informațiilor publicate de WENS Travel, prețul unui bilet de avion spre Japonia poate varia în funcție de mai mulți factori, precum perioada anului, orașul de plecare și compania aeriană aleasă.

În general, un bilet de avion din Romania spre Japonia este de aproximativ 4.500 RON/persoană (dus–întors), notează sursa menționată. În sezon, preturile tind să fie mai mari. Agenția de turism le recomandă persoanelor interesate să caute din timp oferte și să le rezerve pentru a obține cele mai bune prețuri.

Estimativ, un turist ar avea de următorul buget, în funcție de sezonul ales: