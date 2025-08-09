O simulare realizată de GrowFit Health, citată de Lad Bible, descrie în detaliu schimbările care ar putea avea loc în organism atunci când se renunță complet la zahăr timp de două săptămâni. Autorii au subliniat că GrowFit Health nu este o instituție medicală profesională și au recomandat ca orice modificare semnificativă a alimentației să fie făcută doar după consultarea unui medic.

Conform rezultatelor prezentate, primele două zile ar fi marcate de o stabilizare treptată a glicemiei, ceea ce ar reduce apariția căderilor bruște de energie sau a creșterilor rapide. După trei zile, poftele de zahăr ar putea deveni intense, însă, potrivit simulării, acestea ar urma să se diminueze treptat și să dispară dacă persoana reușește să le gestioneze.

Healthline atrage atenția că în această perioadă starea de spirit ar putea fi afectată negativ, din cauza scăderii eliberării de dopamină. Ar putea apărea anxietate, modificări ale tiparelor de somn, dificultăți de concentrare și o poftă crescută pentru carbohidrați, inclusiv pentru alimente bogate în zahăr.

De asemenea, este posibil să se manifeste dureri de cap, amețeli, greață și oboseală, motiv pentru care specialiștii recomandă, în unele cazuri, reducerea treptată a consumului de zahăr, în locul unei întreruperi bruște.

După șapte zile, papilele gustative ar trece printr-un proces de „resetare”, devenind mai sensibile la arome subtile. Simularea sugerează că fructele ar putea părea mai dulci și mai aromate în această etapă. După zece zile, nivelul de energie ar crește considerabil, iar senzațiile de „cădere de zahăr” ar dispărea aproape complet.

Reacțiile publicului la aceste concluzii au fost împărțite. Unii s-au declarat entuziasmați și motivați să încerce provocarea, iar alții au împărtășit experiențe pozitive după ce au renunțat la zahăr. Există însă și sceptici, care au avertizat că nu toate aspectele legate de zahăr ar fi negative.

Aceștia au dat exemplul situațiilor de tensiune arterială scăzută, când un consum rapid de alimente dulci ar putea fi necesar. Alții au considerat imposibilă eliminarea completă a zahărului, întrucât acesta se regăsește în majoritatea alimentelor.

Unii au clarificat că eliminarea zahărului nu este sinonimă cu eliminarea glucozei, explicând că glucoza este sursa principală de energie a organismului, obținută din carbohidrați, proteine sau grăsimi. Totodată, au avertizat că nivelul de zahăr din sânge nu trebuie să scadă periculos de mult.