Un avion de pasageri aparținând companiei Azerbaidjan Airlines s-a prăbușit în apropierea orașului Aktau, Kazahstan, conform informațiilor furnizate miercuri de agențiile de presă ruse, citând Ministerul de Urgență din Kazahstan.

Avionul efectua un zbor între Baku și Groznîi, Cecenia, însă a fost redirecționat din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, în special a ceții dense care afecta aeroportul din Groznîi.

Înainte de prăbușire, aeronava a efectuat mai multe cercuri deasupra aeroportului din Aktau, indicând posibile dificultăți în pregătirea aterizării. Cauzele exacte ale prăbușirii sunt încă investigate de autoritățile din Kazahstan.

Conform informațiilor preliminare, la bordul avionului se aflau 70 de pasageri. Momentan, nu există detalii precise despre starea acestora sau despre eventualele victime, însă autoritățile au lansat operațiuni de salvare la locul accidentului.

Reprezentanții companiei Azerbaidjan Airlines nu au oferit încă o declarație oficială detaliată, dar se presupune că echipajul a încercat să găsească o soluție sigură în condițiile meteorologice dificile.

Incidentul subliniază provocările cu care se confruntă piloții atunci când condițiile de zbor devin imprevizibile.

Autoritățile kazahstaneze colaborează cu experți în aviație pentru a determina cauzele exacte ale tragediei. Se iau în considerare atât condițiile meteorologice, cât și posibilele defecțiuni tehnice ale aeronavei.

