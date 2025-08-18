Firmele inactive reprezintă o problemă serioasă pentru economia României. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a atras atenția că „aproape o jumătate de milion de firme inactive azi, în România.

„Peste 120.000 dintre acestea au datorii de 3,5 miliarde lei, iar aproape 300.000 stau inactive de peste 5 ani. Nu putem construi o economie corectă cât timp firmele-fantomă blochează piaţa şi creează competiţie neloială pentru antreprenorii care muncesc şi îşi plătesc taxele la zi”, a spus Nazare.

Oficialul subliniază că aceste companii inactive afectează direct antreprenorii corecți. Ele împiedică dezvoltarea unei piețe sănătoase și duc la pierderi majore pentru bugetul de stat. În acest moment, problema este una structurală, iar Guvernul caută soluții printr-un nou set de măsuri legislative.

„Nu putem construi o economie corectă cât timp aceste firme blochează piața și creează competiție neloială pentru antreprenorii care muncesc și își plătesc taxele la zi”, a mai scris el pe Facebook.

Ministrul Finanțelor a explicat că în pachetul al doilea de măsuri sunt propuse schimbări clare privind modul în care o companie poate fi declarată inactivă.

„Este vorba despre lipsa unui cont bancar și nedepunerea situațiilor financiare anuale în termenul legal, precum și limitarea perioadei în care o firmă poate sta inactivă (max. 1 an pentru inactivitate fiscală, max. 3 ani pentru cea voluntară). Măsura este în consultare publică și vă invit să transmiteți feedbackul dvs.: credeți că este o propunere benefică pentru a curăța piața de aceste fantome fiscale și pentru creșterea disciplinei fiscale?”, a spus ministrul.

Aceste criterii ar urma să restrângă semnificativ posibilitatea companiilor de a rămâne inactive perioade lungi de timp. Autoritățile consideră că astfel se poate reduce riscul de fraudă și de evaziune fiscală. Propunerile vizează în principal transparența și eliminarea firmelor fără activitate reală din registrul comercial.

Alexandru Nazare a transmis un mesaj ferm referitor la impactul companiilor inactive asupra luptei împotriva evaziunii fiscale.

„Nu putem discuta la modul serios despre combaterea evaziunii fără să tratăm autentic situaţia firmelor inactive din România”, a atras atenția oficialul.

Acesta consideră că fenomenul reprezintă un paravan prin care se ascund diverse operațiuni ilegale. Multe dintre aceste firme sunt menținute artificial pentru a facilita fraude financiare sau pentru a evita obligațiile fiscale. Astfel, statul pierde resurse importante, iar antreprenorii corecți sunt puși în dificultate.

Ministrul a subliniat dimensiunea reală a fenomenului.

„E momentul să distrugem acest paravan în spatele căruia s-au ascuns peste 460.000 de firme inactive. Nu e corect pentru contribuabilul care îşi respectă obligaţiile faţă de fisc să avem atâtea companii care nu îşi respectă obligaţiile şi stau sub radar şi desfăşoară tot felul de operaţiuni de evaziune, de fraudă, fără să fie cu adevărat controlate. Scoatem la suprafaţă toate aceste companii”, a declarat Alexandru Nazare.

În prezent, măsura se află în consultare publică, iar cetățenii și mediul de afaceri sunt invitați să transmită opinii și sugestii. Ministerul Finanțelor intenționează să adopte noile reguli după finalizarea etapei de consultare, pentru a întări disciplina fiscală și pentru a curăța piața de companiile-fantomă.