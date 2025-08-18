ANAF a început recent o verificare amplă asupra companiilor care declară un sediu social, dar nu desfășoară activitate reală la adresa respectivă. Prima consecință a acestui control este declararea firmei ca inactivă, ceea ce produce efecte fiscale imediate.

„Operațiunea cunoscută sub denumirea de «cuib de fantome» a dus la declararea ca firmă inactivă a numeroase societăți, cu efecte juridice și fiscale imediate”, se arată în documentele fiscale.

O companie considerată inactivă pierde automat dreptul de deducere a cheltuielilor și TVA, dar rămâne obligată să achite impozite și contribuții sociale.

Aceste măsuri creează un dezechilibru major pentru antreprenori, care trebuie să găsească soluții rapide pentru a-și proteja afacerea. În practică, situațiile care pot duce la această sancțiune sunt multiple și variate.

Expirarea contractului de găzduire a sediului social, imposibilitatea identificării firmei la adresa declarată sau neîndeplinirea obligațiilor declarative sunt doar câteva dintre cauzele principale. Deși legea permite ca mai multe companii să funcționeze la aceeași adresă, ANAF verifică dacă există activitate reală la sediul respectiv.

Deciziile de declarare a inactivității fiscale nu sunt definitive. Conform art. 274 și art. 275 din Codul de procedură fiscală, acestea pot fi contestate în termen de 45 de zile. Antreprenorii trebuie să pregătească documente contabile, facturi, contracte de muncă și orice alte dovezi care atestă existența unei activități reale.

„Este de dorit ca în contestație să fie incluse documente contabile, contracte de muncă, facturi, corespondență și orice altă dovadă care arată că activitatea firmei a fost reală la sediul social. De asemenea, contestația poate include argumente suplimentare legate de eventuale erori de notificare sau de comunicare din partea ANAF, conform art. 253 și 260 din Codul de procedură fiscală, ceea ce poate fi un factor decisiv în soluționarea favorabilă a cazului”, se precizează în recomandările experților.

Această procedură, deși anevoioasă, poate determina anularea deciziei și reactivarea imediată a firmei. O contestație bine fundamentată, redactată de specialiști în drept fiscal și societar, poate salva o companie de la pierderi considerabile.

Una dintre cauzele principale ale declarării ca inactivă este lipsa unui sediu social valid. În asemenea situații, antreprenorii pot schimba adresa companiei prin proceduri similare cu cele folosite la înființarea unei firme. Actele necesare se depun la Registrul Comerțului, conform art. 16 din Legea societăților nr. 31/1990.

Sediul social trebuie să coincidă cu domiciliul fiscal declarat al firmei și să poată fi verificat de autoritățile fiscale. Dacă adresa nu respectă normele legale, ANAF poate declara din nou compania ca inactivă. Această problemă a fost des întâlnită înainte de modificările legislative, care impuneau restricții cu privire la numărul de firme la aceeași adresă.

În prezent, legea nu mai limitează numărul de firme sau sedii sociale pe care le poate deține o persoană. Totuși, schimbarea adresei trebuie notificată în termen de 30 de zile, iar nerespectarea acestui termen poate atrage sancțiuni suplimentare.

„Sediul social trebuie să fie cel la care funcţionează domiciliul fiscal declarat al firmei identificabil de către autoritățile fiscale. Dacă adresa nu este conformă, există riscul ca ANAF să declare din nou firma ca inactivă”, mai spun avocații.

Companiile declarate inactive pot solicita reactivarea după ce și-au rezolvat problemele care au dus la această situație. Conform art. 92 din Codul de procedură fiscală, este necesară depunerea tuturor declarațiilor restante și plata obligațiilor fiscale.

Procesul de reactivare presupune verificarea documentelor contabile, corectarea declarațiilor și confirmarea existenței activității la adresa socială. În unele cazuri, antreprenorii solicită un punct de vedere oficial din partea ANAF pentru clarificarea situației fiscale. Acest demers poate preveni noi probleme și consolida poziția juridică a firmei.

Reactivarea nu este doar o formalitate administrativă, ci un proces complex care necesită atenție sporită și o bună colaborare cu un avocat fiscalist. Lipsa de acțiune rapidă poate conduce la pierderi financiare semnificative și chiar la imposibilitatea de a continua activitatea comercială.

Pentru unele companii, reactivarea poate fi dificilă sau dezavantajoasă din punct de vedere economic. În astfel de cazuri, antreprenorii aleg să înființeze o firmă nouă. Procedura este recomandată celor care doresc să evite litigiile cu ANAF sau care caută un nou început fără istoricul fiscal al vechii societăți.

Noua firmă poate avea sediul social găzduit de o societate de avocați, ceea ce aduce garanții suplimentare. Beneficiile includ un cadru legal corect, asistență în redactarea și gestionarea documentelor și protecție juridică extinsă. Această variantă oferă o soluție viabilă pentru cei care nu doresc să piardă timp în proceduri complicate.