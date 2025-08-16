Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică un proiect de reformă fiscală care vizează atât firmele nou înființate, cât și pe cele deja existente.

Conform documentului, capitalul social minim al unei societăți cu răspundere limitată (SRL) ar urma să fie majorat la 8.000 de lei, valoare calculată prin ajustarea vechiului prag de 200 de lei la indicele prețului de consum pentru perioada 1990–2024.

Nerespectarea acestei cerințe ar putea duce la dizolvarea societăților.

Proiectul introduce o perioadă de tranziție de doi ani, timp în care firmele înregistrate trebuie să-și majoreze capitalul social de 40 de ori, fie la momentul modificării actului constitutiv, fie în urma mențiunilor oficiale. După această perioadă, societățile care nu se conformează vor fi dizolvate.

Avocatul Victor Buju consideră că efectul real al măsurii nu constă doar în creșterea unui prag contabil, ci în crearea unui cadru legislativ și instituțional care să încurajeze responsabilitatea în afaceri și să întărească economia.

Victor Buju atrage atenția că, juridic, capitalul social nu garantează creditori, deoarece suma poate fi cheltuită imediat după înființare.

Comparativ cu alte țări europene, România s-ar situa într-un punct intermediar. Germania impune 25.000 euro pentru GmbH, Italia 10.000 euro pentru SRL standard (și doar 1 euro pentru SRL debutant), Spania circa 3.000 euro, iar Bulgaria aproape zero.

Economii liberale precum Singapore, Irlanda sau Marea Britanie nu cer capital minim semnificativ și nu există dovezi clare că un prag ridicat reduce fraudele.

„Altfel, riscul este să fie schimbată doar fațada, în timp ce fundația rămâne aceeași. Capitalul social minim pentru SRL-uri a fost mult timp 200 lei, până când, în 2020, pragul a coborât la simbolicul 1 leu, într-o mișcare destinată să stimuleze inițiativa privată. Acum, Guvernul propune o schimbare de paradigmă pentru antreprenoriatul românesc: capital social minim de 8.000 lei pentru înființarea unui SRL și obligativitatea ca toate persoanele juridice să aibă cont bancar – cont pe care băncile nu vor putea refuza să îl deschidă. Motivul oficial? Statul vrea să-și crească șansele de recuperare a datoriilor în caz de insolvență și să aducă mai multă transparență în tranzacțiile comerciale. În prezent, aproape jumătate dintre firmele active, 698.000 la număr, nu au niciun cont bancar și cumulează datorii de peste 1,7 miliarde lei. Din perspectivă juridică, capitalul social nu este o garanție pentru creditori – el poate fi cheltuit imediat după înființare. A-l prezenta drept ‘plasă de siguranță’ pentru insolvențe pare să fie mai degrabă o justificare politică decât o realitate juridică”, a declarat avocatul Victor Buju pentru adevarul.ro.

Susținătorii reformei consideră că majorarea capitalului social va elimina proiectele nesustenabile și firmele-fantomă. Ideea este simplă: dacă nu poți mobiliza 8.000 lei pentru a începe o afacere, probabil proiectul nu este suficient de solid. În plus, un capital vizibil mai consistent ar inspira încredere partenerilor internaționali și ar oferi statului o formă de garanție în caz de insolvență.