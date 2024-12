Conform Vola.ro, tariful mediu pentru un bilet de avion în 2024 a fost de 152 de euro, cu variații semnificative în funcție de lună.

2024 a fost un an plin de călătorii pentru români, an în care a fost consolidată preferința lor pentru city-break-uri în orașele europene, dar în care s-a și observat o creștere a cererii pentru destinații exotice, mai puțin cunoscute sau alese pentru vacanțe până acum.

În ceea ce privește tarifele, se pare că nu au existat majorări semnificative de prețuri, ba chiar dimpotrivă: potrivit datelor furnizate de agenția de turism online Vola.ro, perioada februarie – septembrie 2024 a fost mai ieftină în comparație cu aceeași perioadă din 2023.

Londra, cel mai vizitat oraș de către români

Așa cum era de așteptat, în topul celor mai vizitate orașe din 2024 se află Londra, Milano, Roma, Bruxelles, Barcelona, Madrid, Paris, Viena și Istanbul, orașe cunoscute fie pentru comunitățile mari de români din ele, fie pentru potențialul lor turistic, turiștii alegând frecvent vacanțele de tip city-break.

Locuitorii din marile orașe din România au avut preferințe diferite în ceea ce privește destinațiile spre care au zburat cel mai mult în 2024. Din București, cei mai mulți călători au ales Londra, Roma și Milano. Clujenii au zburat cel mai des către București, Paris și Milano, la fel ca timișorenii. Nu în ultimul rând, ieșenii au optat cel mai des pentru Bruxelles, Paris și Milano. Această diversitate evidențiază, pe lângă preferința românilor pentru orașele europene, și o mai bună legătură aeriană creată între regiunile din România și principalele huburi din Europa.

În ceea ce privește țările cu cel mai mare flux de călători români, Italia, Spania și Germania ocupă primele trei poziții, urmate îndeaproape de Franța și Marea Britanie.

Prețurile biletelor de avion în 2024: cât de mult s-au scumpit, de fapt?

Conform Vola.ro, tariful mediu pentru un bilet de avion în 2024 a fost de 152 de euro, cu variații semnificative în funcție de lună. Ianuarie a fost luna cea mai accesibilă pentru călătorii, dar și luna în care, an de an, Vola derulează campania Ieftinuarie, cu cele mai mici tarife din an la biletele de avion. De exemplu, biletele cumpărate de Ieftinuarie pentru luna august au fost, în medie, cu 27% mai ieftine decât ar fi fost dacă ar fi fost achiziționate în luna plecării. La polul opus, august, luna de vacanță prin excelență, a fost cea mai scumpă.

Perioada februarie-septembrie a fost, în general, mai ieftină comparativ cu 2023, ceea ce a încurajat mulți români să profite de prețurile accesibile și să rezerve noi vacanțe. Pe de altă parte, în restul lunilor au existat mici majorări tarifare, în special în decembrie, luna care a avut o cerere foarte mare pentru vacanțe de tip city-break la târgurile de Crăciun din Europa.

În Milano se ajunge cel mai ieftin

Milano rămâne cel mai ieftin oraș din punctul de vedere al prețurilor la biletele de avion, cu un tarif mediu de 107 euro în 2024. Urmează Roma, cu 122 euro, și Londra, cu 123 euro. Există, însă, și câteva recorduri interesante: cel mai ieftin bilet din 2024, de numai 40 de euro, a fost către Ouarzazate, Maroc, o țară tot mai populară în rândul românilor. La polul opus, Insulele Cayman au fost cea mai scumpă destinație, cu un tarif mediu de 2262 de euro.

Conform datelor furnizate de Vola.ro, cele mai ieftine zile pentru a face o rezervare au fost marțea și sâmbăta, zile în care călătorii au profitat de tarife mai accesibile pentru a-și planifica vacanțele din timp. Duminica, în schimb, a fost ziua cea mai scumpă pentru astfel de tranzacții, probabil din cauza obiceiului de a rezerva bilete în weekend, când oamenii au mai mult timp să caute oferte, ceea ce crește cererea.

În ceea ce privește plecările, marțea și miercurea s-au dovedit cele mai accesibile zile, călătorii alegând deseori aceste zile pentru zboruri mai ieftine și mai puțin aglomerate. Vineri, duminică și luni, în schimb, au fost zilele cu cele mai ridicate tarife, deoarece acestea coincid frecvent fie cu începutul, fie cu sfârșitul săptămânilor de lucru, dar și cu escapadele de weekend.

Când vine vorba de retururi, marțea a fost ziua cea mai ieftină, oferind călătorilor posibilitatea de a reveni acasă la costuri reduse, mai ales pentru cei care își prelungesc city-break-urile până la începutul săptămânii. În schimb, sâmbăta s-a remarcat drept cea mai costisitoare zi pentru întoarcerea acasă, aceasta fiind preferată de cei care doresc să-și maximizeze timpul petrecut la destinație, dar și de călătoriile de tip business.

Cu ce companii aeriene au călătorit românii cel mai des în 2024?

Companiile aeriene low-cost, Wizz Air și Ryanair, au fost alese cel mai des de români în 2024, avantajele lor fiind, pe lângă prețurile mai mici față de companiile de linie, și portofoliile variate de rute. Acestea au fost urmate de Tarom și de HiSky, compania din Republica Moldova care a câștigat rapid încrederea românilor.

În ceea ce privește durata medie a sejurului, cei mai mulți români au stat, în medie, 3-6 zile la destinație. Cea mai populară alegere rămâne varianta de patru zile, o dovadă în plus a faptului că vacanțele de tip city-break sunt în continuare preferatele românilor. Iar dacă cea mai scurtă ședere a durat doar o zi, Vola.ro a înregistrat și cea mai lungă ședere la destinație: de 155 de zile.

Și chiar dacă destinațiile populare au rămas, în mare parte, aceleași ca în fiecare an, 2024 a fost marcat de două evenimente sportive care au crescut numărul rezervărilor de zboruri: este vorba despre Campionatul European de Fotbal, care a generat o creștere a cererii pentru orașele din Germania, și de Jocurile Olimpice, care au crescut numărul zborurilor spre Paris. De asemenea, Tirana, capitala Albaniei, a înregistrat o creștere sporită față de anii anteriori datorită unei campanii turistice masive.

Despre Vola.ro

În 2025, specialiștii Vola.ro se așteaptă să vadă orașele europene în continuare în topul destinațiilor populare. În același timp, odată cu renunțarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii, este preconizată o creștere a cererii pentru această destinație, mai ales că există deja o companie aeriană care operează zboruri directe spre New York. Nu în ultimul rând, companiile aeriene vor introduce rute noi în portofoliul lor în 2025, astfel că, cel mai probabil, va apărea un interes sporit și pentru acestea: București – Ibiza (AnimaWings) din iunie 2025, București – Helsinki (Norwegian) din iunie 2025, Cluj-Napoca – Riga (airBaltic) din mai 2025, sau Craiova – Bari (Wizz Air) din iunie 2025.

Vola.ro este lider de piață în România, compania având o prezență puternică și în Polonia, Bulgaria și Moldova. De la înființarea din 2007, Vola.ro a înregistrat o creștere rapidă, extinzându-și constant atât cifra de afaceri, cât și numărul de angajați și clienți.

Vola.ro oferă o gamă completă de servicii de turism pentru persoane fizice și companii, inclusiv rezervări de bilete de avion, opțiuni de bilete rambursabile, hoteluri, vacanțe, asigurări de călătorie. În ultimii ani, compania s-a concentrat pe dezvoltarea unor servicii fintech inovatoare, cum ar fi Fast Refund, Trip Protect și Flex, menite să protejeze clienții de incertitudinea călătoriilor. Compania a fost, de asemenea, clasată pe primul loc în topul Deloitte Technology Fast 50 din Europa Centrală, timp de trei ani consecutivi.

În 2024, Resource Partners, unul dintre cei mai importanți manageri regionali de fonduri de tip private equity din Europa Centrală și de Est achiziționează o participație de 80% din capitalul grupului ITH din care face parte Vola.ro.