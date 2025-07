În cadrul podcastului, medicul a vorbit despre unele dintre bolile care pot apărea la nivelul pieli, precum psoriazis, lupus sau sclerodermia. Dr. Rodica Olteanu a venit cu detalii importante legate de diagnosticare, manifestări ale bolilor și modalitățile de tratament, care au devenit din ce în ce mai eficiente odată cu evoluția medicinei și a tehnologiei.

Dermatologia este un spectru extrem de important la nivelul domeniului medical.

„Este vorba despre această barieră, de primul impact pe care îl are organismul cu mediul extern. Pielea are 2 m², deci este cel mai mare organ din corp, dacă ne gândim la invaginările de la nivelul foliculilor piloși și a glandelor sudoripare și sebacee, probabil că are de 10 ori mai mult decât ce cunoaștem. Pe lângă mărimea organului, impactul pe care îl are în societate contează extrem de mult.

Pielea este prima care vine în contact cu mediul exterior și este vorba de acest microbiom cutanat pe care de multe ori îl ignorăm. Dar, este foarte important în relația cu mediul, în antrenarea sistemului imunitar. Pe lângă partea de dermatologie, de boli cu adevărat autoimune, inflamatorii, avem și partea de cosmetică și cea de venerologie. Este un domeniu extrem de complex”, a precizat medicul.