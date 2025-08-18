Potrivit comunicatului oficial al APIA, adeverințele punte nu se acordă pentru ANTZ, ci doar pentru schemele cuplat pentru venit (SCV) și pentru măsurile de dezvoltare rurală (DR) specifice sectorului zootehnic.

Aceasta înseamnă că fermierii care primesc ANTZ pentru vaci sau ovine/caprine nu pot folosi aceste sume ca garanție pentru credite înainte de plata efectivă. În schimb, documentele necesare pentru SCV și pentru măsurile DR pot fi solicitate fermierilor care doresc să acceseze fonduri suplimentare prin intermediul băncilor.

APIA a subliniat, totodată, că avansurile pentru ANTZ se vor acorda începând cu 16 octombrie, conform calendarului oficial de plăți. Suma avansului va reprezenta o parte din valoarea totală a ajutorului, oferind astfel fermierilor posibilitatea de a beneficia mai repede de sprijinul financiar necesar pentru activitatea curentă.

Plata avansului vine ca o măsură de susținere, mai ales în contextul în care costurile pentru furaje și întreținerea efectivelor au crescut în ultimii ani, notează Agrointel.

Este important de menționat că ANTZ face parte din pachetul de subvenții gestionate la nivel național, menite să completeze sprijinul european pentru fermieri și să asigure stabilitatea veniturilor în sectorul agricol. În același timp, fermierii trebuie să respecte toate condițiile de eligibilitate și să furnizeze documentele necesare pentru a putea accesa plata integrală a ajutorului.

Pentru cei care doresc să acceseze credite prin adeverințele punte, recomandarea APIA este să verifice dacă schemele SCV sau măsurile DR aplicabile sectorului lor sunt eligibile. De asemenea, este indicat să contacteze agenția locală pentru informații actualizate și pentru a evita eventualele întârzieri sau probleme în procesul de accesare a fondurilor.

Frmieri trebuie să fie conștienți că ANTZ nu poate fi folosit ca garanție pentru credite înainte de plata efectivă, dar plata avansului din 16 octombrie va oferi sprijin financiar anticipat. Planificarea corectă a resurselor și informarea în timp util sunt esențiale pentru a beneficia la maximum de ajutorul oferit de stat și pentru a asigura continuitatea activității agricole.

APIA a eliberat 605 de adeverințe pentru SCZ. În conformitate cu regulamentele europene și cu legislația națională în vigoare, APIA eliberează adeverințe fermier în vederea accesării de credite bancar.