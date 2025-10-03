Măsura este aplicată conform Ordonanței de Urgență nr. 61/2023 și acoperă finanțarea unor servicii esențiale pentru fermieri: întocmirea și menținerea registrelor genealogice ale raselor și determinarea calității genetice a animalelor.

Intensitatea sprijinului diferă în funcție de tipul de serviciu:

până la 100% pentru costurile administrative legate de registrele genealogice;

până la 70% pentru testele de determinare a calității genetice efectuate de terți sau în numele terților.

Ajutorul de stat variază în funcție de specie și tipul de serviciu prestat:

60 de lei pentru taurine, bubaline și ecvine;

35 de lei pentru ovine și caprine;

100 de lei pentru porcine.

Pentru determinarea calității genetice, sprijinul poate fi mai mare:

până la 140 de lei pe cap pentru testarea producției de lapte și 60 de lei pentru controlul producției de carne la taurine și bubaline;

35 de lei pe cap pentru testarea producției de lapte sau carne, 30 de lei pentru producția de lână și 36 de lei pentru pielicele la ovine și caprine.

Astfel, sprijinul total poate ajunge la 200 de lei pe cap de vacă de lapte, 120 de lei pentru vaca de carne și între 65 și 71 de lei pentru ovine și caprine, în funcție de tipul de producție.

Cererile se depun la centrele județene ale APIA sau la centrul din București, în funcție de opțiunea stabilită inițial. Acestea trebuie completate lunar sau trimestrial, în termen de 20 de zile lucrătoare după finalizarea perioadei pentru care se solicită sprijinul.

Documentele obligatorii includ:

memoriul tehnic aprobat de Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ), cu activitățile efectuate;

lista activităților și tarifele aferente, avizată de ANZ;

facturile lunare sau trimestriale care detaliază serviciile;

documente justificative privind forma de organizare și, acolo unde este cazul, dovada sumelor încasate de la beneficiarii finali.

Sprijinul urmărește să susțină activitatea de ameliorare și conservare a raselor, dar și creșterea calității genetice a efectivelor. În contextul deficitului de forță de muncă și al nevoii de eficientizare a producției, ajutorul oferit prin OUG 61/2023 are rolul de a sprijini competitivitatea fermierilor români și de a menține un control riguros asupra performanțelor zootehnice, potrivit agrointel.ro.