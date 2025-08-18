Aflați în vacanță la Roșia Montană, Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat luni că, având în vedere tehnologia disponibilă în prezent, exploatarea minieră a rezervelor de aur din Munții Apuseni nu este o opțiune, potrivit Agerpres. În cadrul aceluiași interviu, șeful statului a menționat că nu mai vizitase localitatea de când fiica sa, Aheea, avea doar trei luni.

Când un jurnalist l-a întrebat dacă își imaginează Roșia Montană „cu minerit” sau mai degrabă ca o destinație turistică, Nicușor Dan a răspuns: „Fără minerit, cu tehnologia de azi”.

Președintele a afirmat că, având în vedere resursele de aur și tehnologia actuală, exploatarea minieră este exclusă, deoarece ar distruge întreaga zonă, iar valoarea identitară a localității depășește potențialul economic al mineritului.

„Asta e o chestiune de tehnologie. Dacă vorbim de aur şi de tehnologia din ziua de azi, e exclus mineritul, ca să fie foarte clar. Adică, pentru nivelul de resurse pe care îl avem aici şi tehnologia pe care o avem azi, nu se poate face minerit decât distrugând tot şi nu se poate asta. Potenţialul identitar, dincolo de economic, e mult mai mare păstrând decât răzând totul”, a explicat el.

Președintele României a mai spus că „dacă peste 50 de ani o să fie nişte tehnologii, cu atât mai bine”.

Luni, șeful statului a fost prezent la Roșia Montană împreună cu familia sa, ocazie cu care a vizitat Galeriile romane și s-a întâlnit cu voluntari implicați în campania „Adoptă o Casă la Roșia Montană”.

Nicuşor Dan a spus că nu mai vizitase zona de când fiica sa, Aheea, avea doar trei luni. El a menţionat că este mulțumit că se desfășoară lucrări mici de restaurare comparativ cu ceea ce ar fi necesar la nivelul întregii localităţi, a remarcat dezvoltarea unor mici unităţi de cazare și restaurante și a subliniat că localitatea are un potenţial mult mai mare decât cel actual, necesitând o strategie care să vină, după părerea sa, de la nivel naţional.

Pe 27 iulie 2021, Peisajul Cultural Minier Roșia Montană a fost inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, recunoașterea evidențiind valoarea sa universală excepțională. Aceasta se bazează pe patru dintre cele șase criterii culturale prevăzute de Convenția Patrimoniului Mondial, fiind remarcabil prin complexitatea și diversitatea tehnică a subteranelor miniere romane antice, precum și prin zonele de exploatare a minereului, spațiile de locuit, zonele sacre și necropolele asociate.

Subteranele Roșiei Montane cuprind peste 150 de kilometri de galerii, săpate în adâncul celor patru masive muntoase. În această rețea a fost identificat cel mai extins sistem de exploatare auriferă din perioada romană cunoscut până acum, alături de un complex de exploatări din epoca modernă (secolele XVII-XVIII) realizate cu ajutorul prafului de pușcă, completat de exploatări contemporane cu dinamită (secolele XIX-XX).

Subteranele Roșiei Montane cuprind peste 150 de kilometri de galerii, săpate în adâncul celor patru masive muntoase. În această rețea a fost identificat cel mai extins sistem de exploatare auriferă din perioada romană cunoscut până acum, alături de un complex de exploatări din epoca modernă (secolele XVII-XVIII) realizate cu ajutorul prafului de pușcă, completat de exploatări contemporane cu dinamită (secolele XIX-XX).