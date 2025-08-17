Care este floarea zodiei tale. Dacă arborii zodiacali care corespund lunilor nașterii sunt legați de Calendarul Celtic al Arborelui, florile zodiacale sunt mai degrabă legate de astrologie, la fel ca plantele zodiacale de apartament.

Este o tradiție care derivă din simbolismul și trăsăturile de personalitate asociate semnelor zodiacale, conectându-le cu flori care au trăsături similare și înfloresc în sezonul acelui semn zodiacal.

Iată ce floare corespunde fiecărei zodii, potrivit Homesandgardens.

Berbecul de foc este cunoscut pentru natura sa încrezătoare și pasională. Reprezentat de caprifoi, semnul zodiacal capătă un nou sens prin renaștere și noi experiențe.

Caprifoiul este una dintre cele mai timpurii flori care înflorește primăvara, așa că este perfectă pentru zodia căreia îi place să fie prima care iese pe poartă.

Taurul este încăpăţânat, plin de compasiune şi rezistent. Macul este izbitor de asemănător cu acest semn zodiacal, ca floare.

Din punct de vedere tehnic o buruiană, această floare este persistentă și crește în cele mai dure condiții. Este, de asemenea, un simbol al amintirii.

Gemenii energici pot fi cunoscuți pentru personalitățile lor cameleonice, dar au un sentiment puternic de încredere în sine. De asemenea, plantele de lavandă sunt versatile, fiind folosite pentru orice, de la atragerea polenizatorilor până la aromaterapie.

Foarte emoționali, dar la fel de idealiști și imaginativi, Racii au inima curată și preferă să rămână cu ceea ce știu.

Adesea văzut ca simbol al purității și inocenței, trandafirul alb oglindește natura sensibilă și delicată a Racului.

Leii sunt cunoscuți pentru că sunt sociabili și extrovertiți. Deci are sens ca floarea aleasă de ei să fie floarea-soarelui.

Ca și leii, aceste flori remarcabile de toamnă nu sunt timide și preferă să se confrunte cu soarele (sau cu lumina reflectoarelor).

Cunoscute pentru natura lor ordonată și organizată, Fecioarele par adesea timide la început. Piciorul cocoșului este la fel de subtilă.

Nuanța lor galbenă vibrantă le contrazice viața interioară creativă, ca și în cazul Fecioarelor pe care le cunoaștem.

Dornică de dreptate, Balanța este un semn extrem de angajat. Se cuvine să fie reprezentat de trandafirul roșu, un simbol atemporal al păcii și al iubirii.

Asemenea trandafirilor delicati, dar rezistenți, Balanța prefera o viata liniștită, fără conflicte.

Scorpionii arată mereu o altă latură a lor. Când ai crezut că îi cunoști, ei dezvăluie ceva nou. Ca și numeroasele petale și flori ale mușcatelor, Scorpionii preferă ciorchinii strânși și mici, adică spațiile neaglomerate.

Puternice, dar frumoase, garoafele își poartă contradicțiile cu mândrie, la fel ca Săgetătorul.

Zodia reprezentată de arcaș este cunoscută pentru că este pasională, iar garoafa este cea mai populară floare în buchetul de nuntă.

Muncitori și răbdători, atât Capricornii, cât și panseluțele se dezvoltă mai bine odată cu vârsta.

Capricornilor le place să aibă un simț puternic al direcției și să lucreze din greu pentru a-și atinge obiectivele. Panseluțele sunt flori care prosperă chiar și în condiții de îngheț.

În ciuda faptului că pare timid, Vărsătorul este unul dintre cele mai energice și carismatice zodii. În plus, Vărsătorii sunt inteligenți și rezolvă probleme rapid.

Florile de orhidee sunt la fel de puternice, dar delicate și îndrăgite pentru forma lor exotică, precum excentricul Vărsător.

Este firesc ca un semn de apă (al cărui simbol sunt peștii) să fie reprezentat de o floare acvatică. Peștii sunt cunoscuți pentru creativitatea lor. De asemenea, pot fi visători și sensibili. Nuferii preferă ochiuri de apă liniștite și calme, cum ar fi lacurile și iazurile de mică adâncime, unde pot prinde rădăcini.