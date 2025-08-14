La doar două zile după ce locul de joacă dintre străzile Tudor Vladimirescu și Alexandru Odobescu din Câmpina a fost complet modernizat, un gest de vandalism a pus autoritățile pe jar. Un individ a decis să își „semneze” prezența cu vopsea pe una dintre băncile nou instalate, scrie campinatv.ro.

Investiția recent finalizată a inclus un covor nou de tartan, echipamente de joacă sigure și bănci pentru părinți și copii. Bucuria inaugurării a fost însă umbrită de incidentul provocat de așa-zisul „pictor”.

Poliția Locală l-a identificat rapid pe autor, aplicându-i o amendă contravențională de 1.500 lei, împreună cu măsura complementară de readucere a echipamentelor la starea inițială. În scurt timp, mobilierul vandalizat a fost curățat, iar parcul este din nou accesibil în condiții optime.

Primăria Câmpina transmite un mesaj ferm celor tentați să repete gestul:

„Ne dorim un municipiu curat și civilizat, iar respectul pentru spațiile publice este responsabilitatea fiecăruia dintre noi!”

Autoritățile avertizează că astfel de fapte vor fi sancționate prompt, pentru ca locurile destinate comunității să rămână sigure și atractive pentru toți.

Un tânăr de 25 de ani din Sibiu a aflat pe propria piele ce înseamnă „toleranță zero” față de vandalismul urban, după ce a fost surprins în flagrant în Sectorul 6 al Capitalei, pictând cu graffiti un punct de transformare electrică de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Mai mult aici.

Incidentul a avut loc marți, în zori, când un echipaj al Poliției Locale, aflat în patrulare, a observat activitatea suspectă. La vederea agenților, tânărul a încercat să fugă și a aruncat recipientele cu vopsea peste gardul unei grădini din apropiere, însă a fost prins în câteva secunde.

Potrivit legislației în vigoare, astfel de acțiuni sunt strict interzise în spațiul public și se sancționează cu amenzi de până la 6.000 de lei – sumă pe care sibianul o va achita acum, alături de costurile pentru repararea suprafeței vandalizate. Spray-urile folosite au fost confiscate.

Primăria Sectorului 6 transmite că va continua să aplice sancțiuni maxime pentru faptele de acest tip. Mesajul administrației este ferm: „Ai desenat graffiti, repari sau plătești!”

Acțiunea face parte dintr-o campanie mai amplă de combatere a vandalismului urban, autoritățile subliniind că „nu este vorba doar despre estetică, ci despre respectul față de spațiul comun și siguranța infrastructurii publice”.