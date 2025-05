Primăria Sectorului 6 trage un semnal de alarmă pentru cetățenii care aleg să aprindă grătare în spații neautorizate. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, autoritățile locale anunță că astfel de practici vor fi sancționate drastic, cu amenzi ce pot ajunge până la 5000 de lei.

Avertismentul vine după ce mai mulți locuitori ai sectorului au reclamat disconfortul provocat de activitățile de picnic neautorizate, în special în zonele verzi din apropierea blocurilor. Mirosul persistent de fum, zgomotul și lipsa curățeniei au fost principalele plângeri transmise Primăriei.

Pe lângă acțiunile de patrulare, Primăria le reamintește cetățenilor că sunt monitorizați și printr-un sistem de supraveghere video, astfel încât depozitarea ilegală a deșeurilor poate atrage sancțiuni suplimentare de până la 3000 de lei.

Postarea autorităților nu a rămas fără reacții în mediul online. Mai mulți cetățeni au atras atenția asupra faptului că lipsa unor spații special amenajate pentru astfel de activități contribuie la perpetuarea fenomenului.

„Poate luati in calcul si in acest sector sa amenajati astfel de locuri dedicate, chiar si cu taxa de intrare (pentru a include servicii de paza, curatenie, administrare). Pana la urma, gratarul in natura este un “sport national” si lipsa acestor spatii verzi special amenajate nu face decat sa favorizeze desfasurarea unor astfel de activitati in zone interzise.”, a comentat un locuitor.