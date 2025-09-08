BERBEC Marțea aceasta, de Sfânta Ana, parcă nu mai ești atât de grăbit să aprinzi fitilul tuturor rachetelor. Ești îndreptățit să ai grijă de tine și să strălucești, dar amintește-ți că zâmbetul e machiajul tău cel mai valoros. Telefoanele și mesajele de onomastică îți ocupă o parte din zi, așa că nu te mira dacă agenda se dă peste cap. Marte se pare că-ți trimite energie, dar și nerăbdare. Nu lăsa ca un cuvânt pripit să strice farmecul momentului. Spre seară, o discuție caldă îți poate readuce echilibrul.

TAUR De Sfânta Ana, s-ar putea să-ți găsești tihna în lucruri simple: un apel către cineva drag, o cafea bună sau poate chiar o vizită scurtă. Astrele te încurajează să te tratezi ca pe cea mai importantă persoană din viața ta. Un telefon dat cu drag poate să aibă efect mai bun decât un tratament la spa. Înconjoară-te de oameni pozitivi și poți simți că ziua curge lin. Spre seară, o cină tihnită îți poate aduce acel sentiment că viața poate fi frumoasă și fără artificii.

GEMENI Marți, de Sfânta Ana, comunicarea se pare că devine puntea ta magică. Agenda îți poate fi plină de mesaje și apeluri, iar tu pari să ai replici pentru toată lumea. Conjunctura lui Mercur pare că te sprijină să spui exact ce trebuie – felicitări, glume, declarații de prietenie. Totuși, nu exagera cu vorbele, căci unii pot lua de bune și ceea ce tu spui în joacă. Poate fi o zi potrivită pentru a reconstrui punți de comunicare. Spre seară, un telefon târziu te poate bucura neașteptat.

RAC De Sfânta Ana, tu ești sufletul casei și al familiei. Telefoanele de felicitare îți încălzesc inima și îți dau ocazia să te simți mai conectat. Jupiter îți dă astăzi un strop de noroc și poate chiar o veste bună pe plan financiar. Instinctul te îndeamnă să-ți protejezi oamenii dragi și să le fii alături. Spre seară, o conversație cu cineva apropiat îți poate aduce confirmarea că ești pe drumul cel bun. Ziua se încheie cu un gust dulce și liniștitor.

LEU Ziua de Sfânta Ana îți poate aduce un plus de optimism și bunăvoință. Pari să te simți pregătit să trimiți mesaje, să dai telefoane și să îți arăți grija pentru ceilalți. Astăzi, micile gesturi valorează mai mult decât marile promisiuni. Dacă ești atent, poți întâlni oameni noi care îți pot aduce mai mulltă inspirație. Totuși, nu te mai învinovăți pentru ceea ce nu a ieșit perfect: este ziua potrivită pentru a învăța proverbul arab „nu toți caii frumoși sunt și de curse”. Spre seară, relaxarea poate fi binevenită.

FECIOARĂ Marți, de Sfânta Ana, poți simți că e momentul să-ți pui ordine în gânduri. Nu repeta vechile scenarii care nu ți-au adus bucurie. Dacă alegi să vezi partea luminoasă, ziua poate fi cu adevărat frumoasă. Poți să te reconectezi cu cineva drag prin hobby-uri comune sau chiar printr-o glumă veche. Spre seară, poți descoperi că râsul e cel mai bun medicament.

BALANŢĂ Marți, de Sfânta Ana, poți să ai parte de „două vești”: una bună și una mai puțin bună, dar ambele te pot împinge către starea de echilibru pe are ți-o dorești. Telefoanele și mesajele îți pot aduce aminte cât de important ești pentru ceilalți. Bunul gust și conversația ta plăcută te pot face dorit în cercurile sociale. Chiar și atunci când nu ai încredere deplină în tine, ceilalți îți văd farmecul. Spre seară, o invitație neașteptată poate aduce un zâmbet larg.

SCORPION De Sfânta Ana, pari să alegi să nu te mai iei atât de în serios. Conversațiile zilei par să te prindă într-o dispoziție mai relaxată. Poate fi un moment bun să-ți pui ordine în planurile financiare, dar și să faci primul pas într-o discuție importantă. Nu uita: diplomația și calmul pot deschide uși. Astăzi îți poți stabiliza o relație sau îi poți da un aer nou. Spre seară, o discuție sinceră te poate face să privești viitorul cu mai multă speranță.

SĂGETĂTOR Astăzi, de Sfânta Ana, atmosfera pare să fie caldă și senină. O vorbă de duh a Lunii parcă îți spune: „Când ne iubim, putem face orice”. În relații, pari să fii plin de încredere, chiar dacă pot să mai apară unele mici îndoieli. Folosește umorul pentru a depăși orice tensiune. Spre seară, ai putea descoperi că cineva drag te poate prețui mai mult decât ai fi crezut.

CAPRICORN Marți, de Sfânta Ana, ziua îți poate aduce ocazia să faci pași importanți pe plan profesional, sau financiar. Telefoanele și felicitările îți pot reaminti că rețeaua de oameni din jur e una dintre cele mai mari resurse ale tale. Ești pragmatic, dar și deschis spre lucruri frumoase. Dacă alegi să vorbești direct, dar diplomatic, ar trebui să fii înțeles și apreciat. Spre seară, satisfacția de a fi util și de a primi recunoștință parcă îți luminează întreaga zi.

VĂRSĂTOR Ziua Sfintei Ana îți poate aduce gânduri legate de resurse și siguranță. Poți să primești apeluri, să oferi felicitări și ai șanse să-ți dai seama cât de bogat ești, nu doar în bani, ci și în prietenii. Abilitățile tale interpersonale parcă strălucesc și nu ai nevoie să schimbi nimic. Stelele te protejează și îți dau ocazia să-ți consolidezi poziția. Spre seară, o conversație cu cineva drag te poate face să vezi viitorul mai senin.

PEŞTI De Sfânta Ana, ziua îți poate aduce liniște și pace. Telefoanele și mesajele îți pot reaminti de prietenii și rudele care contează. Nu confunda calmul cu plictiseala: uneori, frumusețea e în delicatețea lucrurilor mici. Astrele îți trimit un semn bun și poate chiar un mic câștig financiar. Folosește-ți sensibilitatea pentru a aduce armonie în jur. Spre seară, un moment de tandrețe îți poate da sentimentul că ești exact acolo unde trebuie.