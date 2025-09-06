Horoscop duminică, 7 septembrie. Zodia care exagerează mereu. E campioană la vorbe și replici rapide

BERBEC Duminica aceasta, energia ta seamănă cu a unui copil care a găsit cutia cu prăjituri: multă și greu de ținut în frâu. Ai tendința să te bagi în toate și să te aprinzi pentru nimicuri. Influența lui Marte te poate împinge spre conflicte mărunte, dar și spre acte de curaj neașteptat. Încearcă să folosești focul interior pentru a pune în mișcare activități pozitive, sport, joacă, plimbări. S-ar putea să ai nevoie să râzi și să transpiri un pic ca să-ți treacă iritarea.

TAUR Ziua de duminică s-ar părea că te îndeamnă la confort și răsfăț. Dacă ar fi după tine, ai petrece-o printre perne, cu mâncare bună și muzică liniștită. Totuși, lumea din jur nu pare să fie la fel de leneșă și îți poate cere ajutorul. Evită oamenii care se plâng excesiv, îți consumă din calmul natural. Dacă îți pui creativitatea la treabă, poți face dintr-o banală zi de duminică o mică sărbătoare.

GEMENI Astăzi pari să fii campion la vorbe și replici rapide. Mercur îți dă darul comunicării, dar și tentația de a exagera. Atenție la promisiuni pe care nu le poți respecta, căci oamenii chiar pot să ia de bun ce spui tu, în joacă. Ziua poate fi potrivită pentru discuții relaxate, mici vizite, sau plimbări prin locuri aglomerate. Pari să ai nevoie de stimulare și de schimburi de idei. Spre seară, un joc de societate sau o dezbatere amicală pot să-ți facă inima să zâmbească.

RAC Duminica ta miroase a familie, a prăjituri calde și a chicoteli de copii. Pari să ai nevoie de apropiere, de vizite, de sentimentul că aparții unui clan. Totuși, fii atent: dacă oferi prea mult, riști să te simți sufocat de propria-ți dărnicie. Păstrează un colț de libertate pentru tine, ca să-ți reîncarci bateriile. O plimbare pe malul unei ape sau o discuție cu cineva din trecut îți pot face bine. Spre seară, poți simți că inima ți se așază la locul ei.

LEU S-ar părea că ți-e poftă de strălucire și de atenție, dar paradoxal, astăzi s-ar părea că ți-ar putea prinde bine mai degrabă să stai liniștit. Jupiter îți poate trimite o undă de noroc, care poate veni sub forma unei vești bune sau a unei invitații neașteptate. Nu alerga după complimente, ele par să vină singure spre tine. Poate fi o zi potrivită pentru a-ți cultiva „arta de a trăi”: o masă bună, un pahar cu vin, un zâmbet larg. Spre seară, tot tu vei fi sufletul oricărei întâlniri.

FECIOARĂ Astăzi, mintea ta analitică parcă ar vrea să pună ordine peste tot: în bucătărie, în dulap și, dacă s-ar putea, și în viețile altora. Dar e duminică, îți amintesc stelele! Lasă loc și pentru improvizație. Pari să fii într-o dispoziție bună, de împărtășit optimism și soluții practice. Dacă te implici într-un mic proiect de familie, cel mai probabil iese bine și toată lumea te laudă. Spre seară, liniștea și un ceai cald îți pot conferi sentimentul că totul e la locul lui.

BALANȚĂ Ziua îți poate aduce dorința de a face ceva frumos pentru tine. Poate fi un spectacol, o plimbare culturală sau chiar un city break improvizat. S-ar părea că ai nevoie de frumusețe și armonie ca de aer. Compania potrivită poate fi cheia unei duminici reușite. Astăzi pare că ți se aplică zicala „Unde-i unul, nu-i putere; unde-s doi, puterea crește”, caută alianțe, nu izolare. Spre seară, te poți lăsa purtat de un cântec bun sau de un ”pahar de vorbă”.

SCORPION Duminica aceasta poți simți că ești urmărit intens, ca și cum lumea te-ar invada cu cerințe și întrebări. Nu ești obligat să răspunzi la toate. Ai dreptul să îți păstrezi liniștea și să-ți alegi confruntările. Energia ta e profundă și, dacă o canalizezi în creativitate sau reflecție, poți avea revelații interesante. Spre seară, o conversație sinceră cu cineva apropiat îți poate aduce claritate. Weekendul se încheie cu o notă de profunzime și recunoștință.

SĂGETĂTOR Ziua de duminică s-ar părea că te găsește pus pe glume și cu chef de aventură. Ai însă tendința să spui lucrurilor pe nume mai direct decât e cazul și poți stârni mici furtuni. Dacă atmosfera devine tensionată, fă un pas înapoi și lasă timpul să rezolve. Duminica e pentru relaxare, nu pentru dueluri de orgolii. O ieșire în natură, sau o conversație cu un prieten vechi te pot aduce pe linia de plutire. Seara vine cu optimism și planuri pentru săptămâna ce urmează.

CAPRICORN Duminica aceasta s-ar putea să simți că timpul îți scapă printre degete. Vrei să faci multe și să ajungi peste tot, dar nu e posibil. Fii atent să nu promiți mai mult decât poți duce. Ar putea fi o zi potrivită pentru reflecție și pentru a-ți organiza gândurile. Nu uita că și tu meriți relaxare, nu doar muncă. Spre seară, un moment de liniște sau o carte bună îți pot readuce echilibrul. Weekendul se pare că se încheie cu un cer mai senin.

VĂRSĂTOR Ziua de duminică îți poate aduce idei noi și dor de schimbare. Poți simți că vrei să-ți cureți viața de balast, fie că e vorba de lucruri, fie de oameni. Nu te grăbi, fă pași mici. Creativitatea ta este mare și poți veni cu soluții originale. În dragoste, surprizele pot fi bine aspectate, dar ai grijă să nu promiți luna de pe cer. Spre seară, o conversație sau un film bun îți pot aprinde inspirația. Duminica se termină cu un plan inedit pentru viitor.

PEȘTI Duminica pare să fie pentru tandrețe, iar tu ești campion la asta. Stelele spun că s-ar părea că ai nevoie să oferi și să primești afecțiune. Totuși, nu te lăsa dus de valul emoțiilor, păstrează un dram de realism. Prietenii sau familia te pot ajuta să-ți regăsești echilibrul. Dacă ești singur, o întâlnire neașteptată îți poate schimba ziua. Spre seară, apa, fie o plimbare pe lângă un lac, fie o baie lungă, îți poate aduce liniște și inspirație.