BERBEC Ziua de luni, 8 septembrie, se pare că vine cu o agendă plină, dar și cu telefoane la zi onomastică. E Sfânta Maria Mică și prietenii îți vor aminti de asta: fie pentru a fi felicitați, fie pentru a-ți cere să-i suni pe alți sărbătoriți. Energia lui Marte îți poate da elan, dar și tendința să te grăbești în luarea unor decizii. Fii atent, căci unele replici pot să pară mai tăioase decât intenționai. Dacă reușești să-ți dozezi forța, poți avea ocazia să transformi ziua într-una productivă și senină.

TAUR Conjunctura zilei de luni se pare că-ți propune să răspândești voie bună. Este Sfânta Maria Mică, iar tu pari să fii între primii care dau telefoane, sau trimit mesaje. Atmosfera prietenoasă pe care o creezi poate atrage oameni de calitate în jurul tău. Poate fi o zi bună să faci ordine în lucruri și în gânduri. În dragoste, gesturile simple contează mai mult decât promisiunile grandioase. Spre seară, un moment de liniște, un desert bun sau chiar un vin fin te pot aduce înapoi la tine.

GEMENI Astăzi, comunicarea pare să fie la putere, iar tu ești regele replicilor inspirate. E Sfânta Maria Mică, nu uita să-ți feliciți Mariile dragi. Influența lui Mercur te poate ajuta să-ți găsești cuvintele potrivite pentru fiecare. Totuși, nu te grăbi să faci promisiuni pe care nu le poți respecta. Poate fi o zi potrivită pentru a cere sfaturi și pentru a lega noi prietenii. Spre seară, o discuție lungă cu cineva drag îți poate aduce nu doar bucurie, ci și claritate.

RAC Ziua de luni se pare că-ți aduce dor de familie și de legături apropiate. Este Sfânta Maria Mică, așa că rudele și prietenii vor fi în prim-plan. Vizitele sau măcar telefoanele devin ocazia perfectă să reînnozi legături. Tu oferi căldură, dar nu uita să păstrezi un strop de independență. Dacă îți acorzi timp pentru reflecție, poți descoperi un echilibru între ceea ce dai și ceea ce primești. Spre seară, un gest mic, dar sincer, te poate face să te simți acasă oriunde.

LEU Luni, 8 septembrie, ziua pare să te pună în fața unor sarcini delicate, dar nimic peste puterile tale. Este Sfânta Maria Mică, iar telefoanele de felicitare îți pot colora agenda zilei. Jupiter îți poate aduce șansa unui noroc neașteptat, poate chiar printr-o întâlnire sau un mesaj surpriză. Învață să-ți dozezi energia și să fii atent la nevoile corpului tău. O masă bună și o conversație relaxată pot face diferența. Spre seară, poți simți că ți-ai recăpătat echilibrul.

FECIOARĂ Ziua de luni s-ar părea că începe cu nevoia de claritate și ordine. De ziua Nașterii Maicii Domnului poate fi momentul perfect să-ți arăți latura grijulie: un telefon, o vizită sau un mesaj atent formulat. Stelele sugerează să ai grijă și de sănătatea ta, nu doar de ceilalți. Evită să faci economie la calitatea lucrurilor importante, fie ele mâncare, sau sentimente. Un proverb vechi spune: „Nu lăsa pe mâine ce poți face azi” și pare să ți se potrivească astăzi.

BALANȚĂ Această zi de Sfânta Maria Mică se pare că te găsește cu dor de socializare. Poți simți nevoia de lumină și de echilibru, dar pari să fii predispus la mici gafe, dacă vorbești prea mult. Este momentul să-ți amintești de prietenii sărbătoriți și să le faci ziua mai frumoasă. Activitatea fizică ușoară te poate ajuta să scapi de tensiuni. E o zi în care echilibrul între muncă și odihnă pare să fie mai important ca niciodată. Spre seară, un mic cadou sau o surpriză poate aduce un zâmbet neașteptat.

SCORPION S-ar părea că începi săptămâna mai liniștit decât de obicei. De Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, ocaziile de a împărtăși momente calde cu prietenii, sau familia par să fie multe. O situație care ți-a dat bătăi de cap recent se poate clarifica. Te poți simți pregătit să demarezi un nou proiect sau să reiei ceva ce ai abandonat. Ziua poate fi favorabilă și călătoriilor scurte. Spre seară, un mesaj primit de la cineva de la distanță îți poate aduce un zâmbet larg.

SĂGETĂTOR Ziua de luni s-ar părea că vine cu libertate de acțiune și câteva reușite care îți pot da elan. De Sfânta Maria Mică, atmosfera generală te poate face ușor impulsiv. Fii atent la felul în care reacționezi, pentru a evita conflictele inutile. Dacă privești lucrurile cu umor, poți descoperi că majoritatea problemelor nu sunt chiar atât de grave. Spre seară, o veste bună îți poate da aripi pentru zilele ce urmează.

CAPRICORN Luni, de ziua Nașterii Maicii Domnului, pari să simți nevoia să accelerezi proiectele. Energia ta pare să fie la un nivel destul de ridicat, dar ai grijă să nu te epuizezi. O vorbă de duh spune: „Banul e bun slujitor, dar rău stăpân”, așa că fii atent cum gestionezi finanțele, astăzi. Poate fi o zi bună să faci un pas curajos, dar calculat. Spre seară, liniștea și satisfacția micilor realizări îți pot da mai multă încredere.

VĂRSĂTOR Astăzi, de Sfânta Maria Mică, pari să fii mai sociabil ca de obicei. Poți simți nevoia de răsfăț și poate chiar o vizită la salon, sau un mic răgaz pentru tine. Prietenii îți pot cere să-i însoțești la petreceri sau la mese festive. Viața amoroasă primește influențe pozitive, iar un gest de afecțiune poate schimba atmosfera. În plan profesional, nu te forța peste măsură. Spre seară, un moment romantic sau o discuție senină îți poate aduce echilibrul.

PEȘTI Ziua de luni, în care sărbătorim Nașterea Maicii Domnului, s-ar părea că te poate pune în situația de a jongla cu emoțiile celorlalți. Stelele spun că ai putea avea nevoie de diplomație: nu orice adevăr spus direct este bine primit. Folosește-ți sensibilitatea pentru a liniști, nu pentru a agita spiritele. Spre seară, un moment de sinceritate cu cineva apropiat îți poate aduce claritate.