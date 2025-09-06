Sfânta Maria Mică, sărbătorită în 2025, reprezintă prima mare sărbătoare religioasă a toamnei și ocupă un loc deosebit de important în tradiția creștină. Conform tradiției, Fecioara Maria s-ar fi născut între anii 19 și 22 î.Hr., fiind fiica drepților Ioachim și Ana, care, după ani îndelungați de rugăciuni și speranțe, au primit binecuvântarea de a avea un copil.

În tradiția ortodoxă, sfinții sunt prăznuiți de regulă la data trecerii lor din viață, însă există două excepții: Fecioara Maria și Sfântul Ioan Botezătorul, a căror naștere este sărbătorită datorită importanței deosebite pe care au avut-o în istoria mântuirii.

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este marcată în întreaga lume creștină. Primele mențiuni legate de aceasta datează din secolul al VI-lea, iar introducerea ei în calendarul bisericesc s-a făcut în Răsărit în secolul al V-lea și, ulterior, în Apus, în secolul al VII-lea, în timpul pontificatului Papei Serghie I.

Tradiția spune că, de ziua Nașterii Maicii Domnului, nu este bine să se aprindă focul în casă, chiar dacă vremea este rece, deoarece acest gest ar aduce ghinion.

Bărbații trebuie să se ferească de munca în gospodărie – reparații, construcții sau alte activități meșteșugărești – iar femeile nu ar trebui să spele, să gătească ori să coasă, pentru a nu atrage necazuri asupra familiei. Se crede că mâncarea pregătită în această zi se poate arde sau că pot apărea accidente casnice.

De asemenea, este considerat interzis spălatul rufelor sau desfășurarea altor treburi gospodărești.

În credința populară, Maica Domnului este considerată ocrotitoarea femeilor și a mamelor, iar ziua de 8 septembrie devine un moment deosebit pentru rugăciune. Se spune că femeile care își doresc copii aleg să se roage în această zi pentru a primi darul unei sarcini sau pentru a avea o naștere ușoară. Totodată, în multe gospodării se aprind lumânări sau candele, gest care are rolul de a alunga spiritele rele și de a aduce liniște în casă.

Credincioșii au obiceiul de a duce la biserică prune și struguri, pe care apoi îi împart pentru sufletele celor răposați.

Se spune că, odată cu 8 septembrie, păsările migratoare încep să se îndrepte spre țările calde, iar insectele și reptilele se adăpostesc în pământ, semn că toamna și-a intrat cu adevărat în drepturi.

De asemenea, conform tradiției, plantele medicinale nu mai trebuie culese după această dată, deoarece își pierd proprietățile tămăduitoare.