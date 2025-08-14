În fiecare an, mijlocul lunii august aduce una dintre cele mai mari sărbători din calendarul creștin-ortodox: Adormirea Maicii Domnului, cunoscută popular drept Sfânta Maria Mare. Este un moment de profundă semnificație religioasă, dar și o zi în care milioane de români își serbează onomastica.

Cu această ocazie, mulți români urează prietenilor și cunoscuților ”la mulți ani”. Părerile sunt împărțite, însă. Unii consideră că este bine să folosești astfel de urări, alții nu.

Unii credincioși consideră că această dată ar fi mai degrabă una de reculegere, întrucât marchează trecerea Maicii Domnului la viața veșnică.

Totuși, părintele Gabriel Cazacu de la Mănăstirea Cașin din București vede lucrurile diferit. El subliniază că, departe de a fi un prilej de tristețe, sărbătoarea este „o bucurie și o minune” – momentul în care Maica Domnului este ridicată la Cer de către Fiul Său.

Părintele Cazacu încurajează românii să transmită urări pe 15 august, amintind că sărbătoarea este un prilej de recunoștință și apropiere față de cei dragi.

„Este o sărbătoare de care trebuie să ne bucurăm în fiecare an cu sufletul deschis și multă iubire. Sunt milioane de români care își serbează onomastica pe data de 15 august, cu ocazia Adormirii Maicii Domnului, pentru că Maria este cel mai popular prenume din lume. Este ocazia perfecta să le urăm „la mulți ani”. Ne bucurăm pentru faptul că Maica Domnului nu a murit, ci a fost mutată cu trupul la Cer. Este o bucurie și o minune reîntâlnirea dintre Fiul Hristos și Maica Domnului, mai ales că, pentru noi, oamenii, viața pe pământ este limitată. Petrecerea noastră pe pământ este o pregătire pentru viața cea veșnică la care Maica Domnului S-a mutat.” Chiar dacă oamenii, atunci când aud denumirea sărbătorii, Adormirea Maicii Domnului, cred că este un eveniment trist, în esență, sărbătoarea este celebrată cu înțelepciune, iubire și milostenie pentru noi toți în întreaga lume. Este ziua în care sufletul și trupul Său este luat de Iisus, Fiul, și ridicat la Ceruri, iar pentru noi acest eveniment este o bucurie, o glorie. Maica Domnului își îndeplinește misiunea întregului neam omenesc pe acest pământ. Îndemnul meu este să celebrăm Adormirea Maicii Domnului prin iubire, bunătate, iertare și rugăciune, și să ne prețuim oamenii dragi”, a explicat părintele pentru Digi24.

Pe lângă prenumele Maria, sărbătoarea îi include și pe cei care poartă forme derivate sau compuse:

Ana Maria

Mariana / Marian

Marin / Marina

Marcica / Mioara

Mărioara / Marieta

Măruța / Măriuța / Marița

Marinela / Marilena

Mari / Meri

Mia / Maia

Mița / Mimi

Marinel / Mari

Pe lângă Adormirea Maicii Domnului din 15 august, în calendar există și Nașterea Maicii Domnului – denumită popular Sfânta Maria Mică – prăznuită pe 8 septembrie. Aceasta marchează începutul noului an bisericesc (de la 1 septembrie) și este sărbătorită atât în Biserica Ortodoxă, cât și în cea Catolică.

Astfel, cele două mari momente dedicate Maicii Domnului unesc tradiția, credința și bucuria reîntâlnirii cu cei dragi, fie prin rugăciune, fie prin simple, dar sincere urări de bine.