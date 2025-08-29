Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorită de Biserica Ortodoxă pe 29 august, este una dintre cele mai semnificative sărbători creștine. Evenimentul comemorează uciderea Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscut și ca Înaintemergătorul, la ordinul regelui Irod al Iudeei, așa cum este relatat în Noul Testament.

Ioan Botezătorul a vestit venirea lui Iisus Hristos și i-a pregătit calea prin predici și viața de sihastru, demonstrând superioritatea spiritului asupra trupului. Această zi este bogată în tradiții și superstiții, mai ales în comunitățile rurale, și marchează ultima mare sărbătoare a anului bisericesc.

Conform credințelor populare, în această zi nu se consumă vin roșu și varză. De asemenea, în memoria sângelui vărsat de Sfântul Ioan Botezătorul, cunoscut în mediul rural ca Sântion sau Sântion de toamnă, tradiția impune evitarea alimentelor și mâncărurilor de culoare roșie, precum pepene roșu, ardei roșii, sos de tomate sau carne roșie.

„Traditia spune că în ziua de 29 august creştinii trebuie să ţină post negru sau aspru în care sunt permişi doar struguri şi apă. Nu se bea vin roşu, deoarece în credinţă acesta reprezintă sângele Botezătorului. Nu se manâncă fructe sau legume roşii şi nici varză pentru că pe varză ar fi fost tăiat capul profetului. De asemenea, nu se mănâncă fructe rotunde, nuci, mere, pepene care au forma capului”, spun teologii.

În anumite zone, în ziua Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul nu se foloseau obiecte tăietoare, ci totul se rupea manual. Superstițiile locale mai spun că în această zi începe și frigul toamnei. Totodată, tradiția impunea ținerea postului de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Unii credincioși respectau așa-numitul post „de la cruce până la cruce”, adică până pe 14 septembrie, când se sărbătorește „Înălțarea Sfintei Cruci”.

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut cel mai probabil în anul 6 î.Hr., pe 24 iunie, în localitatea Ein Kerem, situată la sud-vest de Ierusalim.

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost considerată un adevărat miracol, având în vedere că părinții săi, preotul Zaharia din seminția lui Aaron și Elisabeta, erau prea bătrâni pentru a avea copii. Vestea nașterii sale a fost adusă de îngerul Gavriil lui Zaharia, care slujea în Templu. Pentru că Zaharia nu a crezut în mesaj, a rămas mut până când fiul său a primit numele. Ioan Botezătorul a fost numit Înaintemergătorul, fiindcă s-a născut cu șase luni înaintea lui Iisus Hristos.

Despre copilăria și adolescența lui Ioan se cunosc foarte puține detalii. El apare în istorie la vârsta maturității, în jurul vârstei de 30 de ani, devenind cunoscut datorită predicilor sale. A trăit ca pustnic, ducând o viață aspră, plină de nevoințe, pentru ca apoi să predice, pregătind calea lui Iisus și îndreptând oamenii către valorile spirituale autentice. Prin botezul lui Iisus în apele Iordanului, Ioan L-a prezentat lumii pe Mesia, Fiul lui Dumnezeu. „Vine Cel mai tare decât mine, în urma mea”, preciza Sfântul Ioan Botezătorul în predicile Sale.

Predicile Sfântului Ioan Botezătorul atrăgeau mulțimi numeroase, stârnind invidia lui Irod Antipa, tetrarh al unei părți din fostul regat al Iudeei, care controla Galileea și Pereia. Irod era îngrijorat de popularitatea profetului și supărat că „cel ce strigă în pustie” l-a mustrat pentru căsătoria sa ilegală cu Irodiada, cumnata sa.

Ca urmare, Ioan Botezătorul a fost închis în temnițele palatului, iar de ziua lui, fiica Irodiadei, Salomeea, i-a cerut capul profetului pentru a-și demonstra dansul. Irod a acceptat cererea și i-a oferit capul lui Ioan Botezătorul pe o tavă.

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este o sărbătoare cu semnificație eshatologică, care se referă la speranța în nemurire, alături de alte sărbători precum Adormirea Maicii Domnului. Sfântul Ioan Botezătorul a murit ca martir, demonstrând statornicie în credință chiar și în fața morții. Moartea sa simbolizează, de asemenea, martiriul lui Iisus Hristos, mărturisind învingerea morții prin credință și vestind viața veșnică pentru cei smeriți.

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, datorită semnificației sale profunde, a fost rânduită de Sfinții Părinți ca una dintre cele trei sărbători din luna august, ultima a anului bisericesc, simbolizând reînnoirea. În calendarul creștin ortodox, această zi este marcată cu o cruce roșie, ceea ce indică o sărbătoare cu slujbă specială (triodul) și o importanță aparte.

Zilele cu cruce roșie sunt adesea asociate cu dezlegarea la pește și cu anumite restricții: credincioșii nu trebuie să muncească acasă sau la câmp, să spele, să coasă sau să mătură. Aceste zile sunt dedicate odihnei și participării la Sfânta Liturghie, evitării gândurilor rele și a certurilor, precum și practicării milosteniei față de aproapele nostru.