BERBEC Ziua de vineri îți poate aduce ocazia să-ți regândești unele planuri, mai ales cele financiare și relaționale. Totuși, fiind sărbătoare mare, a Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, poate fi bine să nu începi lucruri importante astăzi, ci să te concentrezi pe încheierea celor deja începute. Dacă îți controlezi impulsul de a răspunde acid, poți avea numai de câștigat, spun stelele. Spre seară, un timp de reflecție îți poate fi mai de folos decât agitația socială.

TAUR Vineri, influențele astrale îți pot aduce o forță emoțională aparte, care să te facă să-ți dorești autenticitate și simplitate. Aceasta se leagă bine cu tradiția zilei Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul: credința populară spune că astăzi e bine să te abții de la excese și să fii mai cumpătat, mai liniștit. Poți să asculți povești, să pui întrebări și să descoperi noi fațete ale celor din jur. Pe seară, dă un telefon cuiva drag, mai în vârstă.

GEMENI Astăzi poți simți că unele lucruri îți scapă de sub control, dar nu este cazul să te neliniștești, spun stelele. Ziua Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul poate fi o zi care, prin semnificația religioasă, îți cere să fii cumpătat și să eviți discuțiile aprinse. Se spune că nu e bine să tai fructe sau legume rotunde în două, în formă de cruce, iar această interdicție simbolică poate să-ți amintească să fii atent la detalii și la semnificații ascunse. Spre seară, caută compania prietenilor apropiați și liniștea.

RAC Poți fi tentat să rezolvi mai multe lucruri deodată, dar tradiția zilei Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul îți recomandă să nu faci muncă grea și să-ți păstrezi calmul. Poate fi un moment în care familia și viața de acasă contează mai mult decât alergătura cotidiană, spun stelele. Totodată, evită resentimentele și încearcă să ierți. O mică rugăciune sau un gând de recunoștință pot aduce mai multă claritate decât orice ceartă.

LEU Ziua de vineri s-ar părea că-ți testează răbdarea și tenacitatea. Chiar dacă ești tentat să dovedești că ai dreptate, sărbătoarea de astăzi, a Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, îți cere cumpătare și reținere. Se spune că este bine să nu bei vin roșu și să nu mănânci pepene, simboluri ale sângelui vărsat, ceea ce poate fi un exercițiu bun de autocontrol și moderație. În plan personal, poți fi apreciat dacă reușești să rămâi calm și filosof în fața provocărilor.

FECIOARĂ Pari să te simți stăpân pe tine și sigur pe alegerile tale, dar poate fi bine ca astăzi să eviți demararea proiectelor noi. Tradiția spune că nu e bine să faci planuri mărețe sau petreceri în această zi, ci mai degrabă să te concentrezi pe introspecție și pe consolidare. Relațiile cu ceilalți pot fi favorizate, mai ales dacă le abordezi cu blândețe și deschidere. Ai grijă și de sănătatea ta, poate fi prilej bun pentru a-ți purifica atât trupul, cât și mintea.

BALANŢĂ Finalul de săptămână s-ar părea că te găsește cu energia scăzută, dar asta e în ton cu tradiția zilei Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul: nu e bine să faci excese sau să te forțezi să realizezi prea mult. Astăzi poți primi vești neașteptate care îți pot schimba perspectiva. Se spune că nu e bine să te cerți de sărbătoarea aceasta, altfel conflictele se pot prelungi. Așa că evită discuțiile în contradictoriu și caută compania prietenilor apropiați.

SCORPION Ai impresia că totul curge natural pentru tine și că poți profita de momentele bune, dar ziua aceasta, a Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul are și o încărcătură spirituală care îți cere să nu exagerezi. Tradiția spune să nu pui mâna pe cuțit sau să nu tai nimic rotund în două, ceea ce simbolizează evitarea rupturilor și a despărțirilor. Și în viața personală, cel mai bine este să lași lucrurile să se vindece de la sine. Spre seară, introspecția și liniștea pot fi cele mai mari daruri pentru tine.

SĂGETĂTOR Vineri poți primi vești bune legate de bani sau prietenii, dar nu e cazul să te entuziasmezi prea tare. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este o zi de liniște, ceea ce te poate ajuta să-ți temperezi nerăbdarea naturală. Dacă apare o discuție tensionată, amintește-ți de proverbul: „vorba dulce mult aduce”. Ai șansa să sudezi o prietenie durabilă, dar doar dacă lași impulsivitatea deoparte.

CAPRICORN Astăzi ai șanse să reușești să păstrezi echilibrul între muncă și viața personală, dar tradiția zilei Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul îți poate cere să reduci ritmul și să fii atent la tine. Este recomandat să eviți petrecerile zgomotoase și să-ți păstrezi cumpătarea. Dacă apar neînțelegeri, ia-le ca pe un test al răbdării. Poți simți nevoia de a te bucura de lucrurile simple: un ceai, o conversație liniștită, o seară în familie.

VĂRSĂTOR Ziua de vineri îți poate aduce întâmplări legate de reguli sau autoritate, dar cel mai bine poate fi să te conformezi și să nu te răzvrătești. Sărbătoarea de astăzi, a Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul te poate învăța tocmai lecția disciplinei și a cumpătării. Nu exagera în nimic și evită tentațiile care te pot abate de la drumul drept. După program, în loc de distracții zgomotoase, îți poate prinde bine o discuție sinceră cu prietenii, sau o seară liniștită de reflecție. Poți simți că mintea îți devine mai limpede.

PEŞTI Astăzi, visele tale și idealurile parcă te cheamă să le urmezi, dar ziua aceasta specială, a Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, îți cere să o faci cu moderație și simplitate. Nu încerca să te scuzi prea mult în fața altora: fii sincer și lasă-ți sufletul să se exprime. Astăzi, evită excesele și caută armonia. Spre seară, familia și prietenii apropiați pot fi sprijinul de care ai nevoie.