BERBEC Marți, influența lui Marte îți poate da un plus de forță, dar și de nerăbdare. Poți simți că lucrurile nu se mișcă suficient de repede, după ritmul tău și asta te poate împinge să grăbești concluziile sau chiar să ridici tonul. Ai, însă, șansa de a folosi energia într-un mod constructiv: sport, drumuri rapide, decizii clare la locul de muncă. Evită discuțiile aprinse cu cei apropiați, pentru că micile tensiuni pot escalada prea repede.

TAUR Ziua de marți îți poate aduce mici provocări emoționale, dar și ocazia de a le transforma în resurse. Nu te mai teme să spui ceea ce gândești, chiar dacă nu toată lumea îți împărtășește viziunea. Spre seară, o conversație caldă cu cineva apropiat îți poate aduce liniștea de care ai nevoie. Unele situații care ți se păreau complicate pot să ți se arate, brusc, mult mai simple decât credeai.

GEMENI Sub aspectele bune ale lui Mercur, ziua de marți pare să fie o zi a conversațiilor decisive și a informațiilor neașteptate. Poți primi un mesaj care îți schimbă planurile sau o invitație care te poate scoate din rutină. Pari să ai darul cuvântului și poți convinge cu ușurință, dar nu abuza de ironie, nu toată lumea o gustă la fel de bine. Poate fi un moment excelent pentru a negocia, pentru a scrie sau a clarifica o neînțelegere.

RAC Ziua de marți poate aduce un amestec de energie și sensibilitate. Ești mult mai atent la ce spun ceilalți, dar și la tonul cu care o fac. În familie sau între prieteni pot apărea discuții în care s-ar putea să se ceară de la tine rolul de mediator. Seara poate fi mai relaxantă, dacă alegi un film, sau o plimbare. Amintește-ți că poți fi mai puternic atunci când îți exprimi emoțiile, decât atunci când le ascunzi.

LEU Marți, sub influența lui Venus, poți să devii mai cald și mai receptiv la emoțiile celorlalți. Relațiile apropiate pot cunoaște o revigorare, fie printr-un gest de afecțiune, fie printr-o discuție sinceră care te poate ajuta să vezi lucrurile într-o lumină mai bună. La serviciu, farmecul personal poate fi cheia rezolvării unor situații delicate. Canalizează-ți impulsurile către acțiuni concrete și poți încheia ziua cu sentimentul unei victorii. Spre seară, o discuție relaxată cu cineva apropiat îți poate aduce idei surprinzătoare.

FECIOARĂ Ziua de marți poate veni pentru tine cu mici întârzieri și amânări, sub semnul lui Saturn. Lucrurile se pot mișca mai greu decât ai vrea, dar există și un avantaj: poți să ai suficient timp să verifici detaliile și să corectezi greșelile. Dacă un plan nu iese din prima, nu este un eșec, ci o lecție de prudență. La serviciu, poate fi nevoie să revizuiești o lucrare, sau, să te întorci asupra unui dosar.

BALANŢĂ Pentru tine, ziua de marți poate fi o zi de testare a răbdării. Nu toată lumea s-ar putea să fie pe aceeași lungime de undă cu tine, dar asta nu înseamnă că nu poți păstra armonia. Zâmbește, lasă lucrurile să treacă și nu forța deciziile importante. O invitație neașteptată îți poate schimba tonul serii. Dacă alegi să fii mai relaxat, poți descoperi chiar și un avantaj în situațiile aparent tensionate.

SCORPION Ziua de marți pare că vine sub semnul lui Pluton, planeta transformărilor și a regenerării, ceea ce înseamnă că poți trece printr-o revelație sau o schimbare interioară importantă. Te poți simți mai hotărât să lași în urmă lucruri sau obiceiuri care nu îți mai folosesc și să faci loc pentru experiențe noi. La muncă, poate apărea un moment de tensiune, dar exact acolo poți demonstra că ai putea avea puterea de a gestiona situații complicate și de a le transforma în oportunități.

SĂGETĂTOR Marți, Jupiter îți poate deschide orizonturile și îți poate aduce șansa unui câștig neașteptat sau a unei întâlniri cu potențial pe termen lung. Chiar dacă ziua poate începe agitat, situația pare că se reconfigurează rapid în favoarea ta. Poți primi o veste bună de la distanță sau poți simți că se conturează o oportunitate profesională. Norocul nu înseamnă doar bani, ci și șansa de a fi la locul potrivit, în momentul potrivit. Ține ochii deschiși și fii pregătit să profiți.

CAPRICORN Pentru tine, marți poate fi ziua unei schimbări de paradigmă subtile, sub influența lui Pluton. Poți resimți nevoia de a închide un capitol și de a deschide altul, fie că e vorba de relații, de un obicei personal sau de o decizie profesională. Influența lui Pluton îți poate oferi puterea de a renunța la ceea ce te trage înapoi și de a-ți regăsi resursele interioare. Nu te teme să spui „ajunge” acolo unde simți că situația stagnează.

VĂRSĂTOR Ziua de marți îți poate oferi ocazia să înveți ceva nou despre tine prin intermediul altora. O discuție, o întâlnire sau chiar o observație aparent banală te poate pune pe gânduri. Dacă îți dai voie să fii mai receptiv, poți să descoperi idei utile pentru pașii următori. În jurul tău pot apărea persoane care îți pot deschide drumuri neașteptate, dacă le asculți cu atenție.

PEŞTI Pentru tine, ziua de marți poate fi o zi cu ritm mai lent, dar plină de semne subtile. Poți simți nevoia să te retragi puțin, să analizezi sau să pui ordine în gânduri. Nu forța nimic, lasă intuiția să te ghideze. Spre finalul zilei, o veste de la cineva drag îți poate aduce un zâmbet. Ai șansa să vezi mai limpede ce contează cu adevărat pentru tine, fără zgomotul de fond din jur.