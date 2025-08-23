   Horoscop duminică, 24 august. Zodia care trebuie să evite discuțiile contradictorii. Lasă farmecul natural să rezolve problema

BERBEC Duminica aceasta, energia lui Marte, planeta ta guvernatoare, îți poate conferi un chef nebun de mișcare și acțiune, dar și un pic de spirit competitiv. Poți să pui asta la treabă participând la o alergare prin parc, un meci amical, sau chiar la o provocare culinară cu prietenii. Atenție, totuși, să nu transformi totul într-o luptă pentru „cine face mai bine”. Spre seară, lasă adrenalina deoparte și relaxează-te cu o băutură rece în compania celor dragi.

TAUR Duminica s-ar părea că vine cu o invitație clară de la stele: lasă grijile și pune-ți simțurile pe primul loc. Influența planetei Venus s-ar părea că-ți poate conferi o dorință de frumos, de a te înconjura de lucruri și oameni care te fac să zâmbești. Poate fi o zi bună pentru a încerca un restaurant nou sau pentru a petrece timp în grădină, îngrijind florile. Seara, o conversație caldă cu cineva apropiat îți poate aduce un plus de liniște sufletească.

GEMENI Sub influența jucăușă a planetei Mercur, ziua ta poate fi plină de întâlniri neașteptate și schimburi de idei care îți pot da inspirație. Poți merge la un târg local, o expoziție sau chiar să faci o plimbare fără o destinație clară, cine știe ce descoperiri faci. Evită să te implici în discuții contradictorii, chiar dacă tentația de a avea ultimul cuvânt poate fi mare. Lasă farmecul tău natural să rezolve problema.

RAC Duminica aceasta îți poate aduce un val de optimism, cu ajutorul planetei Jupiter, care te poate încuraja să vezi partea bună a situațiilor. Dacă cineva apropiat îți cere ajutorul, oferă-l cu inima deschisă, dar fără să te epuizezi. O plimbare pe malul unei ape sau o sesiune de gătit ceva gustos, cu familia, pot deveni momente memorabile ale zilei.

LEU Ziua de duminică s-ar părea că începe cu multă energie socială, poate chiar cu mici complimente care îți pot face plăcere. Soarele, guvernatorul tău, îți poate conferi un magnetism aparte și o poftă de viață molipsitoare. Poate fi un moment excelent să organizezi o masă în aer liber sau să participi la o întâlnire cu prietenii. Spre seară, rezervă-ți câteva minute pentru tine, doar pentru a savura liniștea.

FECIOARĂ Ziua de duminica poate fi un mix de activități practice și relaxare inteligentă. Poți începe ziua punând ordine într-un colț al casei și apoi continuând cu o sesiune de film clasic, poate o comedie veche care te poate face să râzi din tot sufletul. Stelele s-ar putea să-ți șoptească faptul că un mic gest de atenție pentru cineva drag îți poate schimba ziua în bine.

BALANŢĂ Influența planetei Saturn care s-ar putea să se facă simțită în această zi de duminică s-ar părea că-ți amintește că uneori e bine să încetinești ritmul. Nu te grăbi să iei decizii și acordă-ți timp pentru a savura duminica în tihnă. O plimbare printr-un parc sau un atelier de pictură improvizat acasă te pot ajuta să te reconectezi cu partea ta creativă. Seara, lasă loc pentru surprize, cineva ar putea să te invite într-un loc inedit.

SCORPION Duminică, stelele spun că s-ar putea să-ți prindă bine să te ocupi de activități care să-ți pun mintea la treabă, dar într-un mod plăcut. Poți asambla ceva, recondiționa un obiect vechi sau chiar să planifici o escapadă viitoare. Inluența planetei Marte îți poate da determinare, dar și un mic risc de a fi prea categoric în opinii. Relaxează-ți tonul și poți să observe că oamenii pot fi mai dispuși să îți dea dreptate.

SĂGETĂTOR Aspectele planetei Neptun îți pot aduce o ușoară stare de visare, ceea ce nu e rău dacă o folosești în scop creativ. Poți petrece timp la o galerie de artă sau să te apuci să pictezi ceva fără pretenții de mare artist. Fii atent la semnalele pe care ți le trimite corpul și acordă-ți timp pentru refacere. Un meniu sănătos și câteva ore de relaxare pot face minuni pentru starea ta generală. Poți vedea că unele lucruri încep să se așeze de la sine.

CAPRICORN Ziua de duminică s-ar părea că poate fi o zi bună pentru a-ți organiza gândurile și planurile. Influența planetei Mercur îți poate ascuți simțul logic și îți poate face chef să pui ordine în proiecte. Totuși, nu transforma întreaga zi într-o ședință de planificare. Pe seară, schimbă registrul: un film bun sau o discuție cu un prieten apropiat îți pot aduce acea doză de relaxare de care ai nevoie.

VĂRSĂTOR Duminica aceasta, influența planetei Uranus îți poate aduce idei originale și chef de a face ceva diferit. Comunicarea cu cei apropiați poate fi mai fluidă, iar o discuție deschisă poate limpezi o situație neclară. Poți încerca un traseu nou de plimbare, o rețetă neobișnuită sau o activitate pe care nu ai mai testat-o. Ai grijă doar să nu îți forțezi prea mult nivelul de energea, mai păstrează un strop și pentru săptămâna care urmează.

PEŞTI Sub influența blândă a Lunii, emoțiile tale pot fi mai intense, dar și mai frumoase. Ziua de duminică pare să fie o zi bună pentru a petrece timp cu oamenii care îți oferă un sentiment de siguranță și căldură. Dacă te simți obosit, lasă-ți programul liber și ascultă muzica preferată sau citește câteva pagini dintr-o carte care îți place. Chiar și o plimbare scurtă sau o activitate creativă îți pot ridica moralul.