Horoscopul zodiacal cu o singură carte de tarot. Cumpătarea implică conectarea cu ghizi spirituali, descoperirea vocii interioare și răbdarea, în timp ce te îmbarci într-o călătorie spirituală de autodescoperire. Această zi marchează începutul unui nou eu, potrivit yourtango.com.

Cartea de tarot Pustnicul este despre introversiune în scopul reflecției și învățării personale.

Totuși, cartea de tarot de astăzi este inversată, ceea ce înseamnă că pe 22 august ești încurajat să ieși și să te exprimi.

Fii autentic și fii dispus să împărtășești lecțiile pe care le-ai învățat recent. S-ar putea să fie mai bine dacă mergi fără teamă și cu încredere pe drumul care te așteaptă.

Este posibil să renunți și să mergi mai departe, chiar dacă îți este greu să faci acest lucru. Opt de Cupe, inversat, este un semn că s-ar putea să te agăți de trecut sau să încerci să înțelegi un eveniment care a avut loc cu ani în urmă.

Mesajul din cartea ta de tarot este clar – renunță și concentrează-te pe construirea viitorului. Stabilește-ți un obiectiv pe care îl vei aștepta cu nerăbdare. Nu te teme să-ți deschizi aripile și să zbori.

În prima zi a intrării Soarelui în Fecioară, Gemeni, este o idee bună să te gândești unde sunt punctele tale forte și punctele slabe.

Tarotul tău, cartea Forței, este un semnal pentru a face o mini-evaluare și a descoperi ce faci cel mai bine și ce nu-ți place deloc să faci.

Pe 22 august, acest lucru te poate ajuta să-ți dai seama cum să-ți dedici timpul și atenția.

Există lucruri pe care ai vrea să le faci, iar când Soarele intră în casa ta solară a comunicării și angajamentelor, acum este momentul să le faci.

Cartea ta de tarot pentru 22 august, este Nebunul, care vine cu un avertisment: nu te grăbi să faci lucruri care te grăbesc într-o direcție de care nu ești sigur.

Dorința rapidă se poate arde la fel de repede pe cât începe. Ai grijă la ce alegi să lucrezi și asigură-te că este ceea ce simți te poate duce acolo unde țintești.

Nu vrei să trăiești o viață de care să nu fii mândru, nu-i așa? Așa că s-ar putea să-ți dublezi eforturile pentru a crește nivelul. Este perfect pentru tine, deoarece Soarele încurajează creșterea financiară când ești în semnul Fecioarei.

Cartea ta de tarot, Pagina Pentagramelor, îți spune că, dacă muncești din greu pentru a-ți îndeplini visele, s-ar putea să descoperi că le poți atinge. Cerul este limita pentru tine, mai ales dacă decizi să acționezi cu sârguință.

Odată cu intrarea Soarelui în zodia ta, mintea ta poate fi ocupată cu toate activitățile și lucrurile pe care vrei să le faci acum. Desigur, este începutul lunii tale de naștere și vrei să profiți la maximum de ea.

Nu timp de pierdut! Dar Opt de Baghete, inversat, îți amintește să încetinești ritmul și să nu te grăbești înainte.

Graba duce la risipă, așa că gândește-te cât de productiv poți fi cu mai puține erori de remediat mai târziu.

Există o schimbare în energie, iar vibrația sa instabilă poate da peste cap lucrurile pentru toată lumea.

Așadar, înțelepciunea pe care o dă Cavalerul de Săbii, inversată, este să ai răbdare și să lași lucrurile să se desfășoare așa cum trebuie. S-ar putea să descoperi cât de bine este să ai mai puțină acțiune și totuși să ai un impact mai mare.

Prudența este întotdeauna o mișcare inteligentă, mai ales când intuiția îți spune să te calmezi și să nu te grăbești.

Cartea de tarot, Doi de Bâte, inversat, este un semn să fii atent când te grăbești în proiecte sau relații. Ascultă-te și ai încredere că intuiția ta este perfectă.

Doi de Cupe de astăzi este despre parteneriat. Ceea ce îți dorești de la ceilalți este ceea ce ești dispus să oferi și ai capacitatea de a face acest lucru.

Îți dorești armonie și fericire. Nu cauți pe cineva care să te completeze, dar ceea ce îți dorești este tovărășia.

Pe 22 august, nu vei dori să te mulțumești mai puțin decât atât în ​​viața ta. Stabilește limite și menține-le puternice.

Capricorn, un nou sezon zodiacal înseamnă că ai oportunitatea de a avea un nou început în rutina și viața ta zilnică. Patru de Cupe, inversat, pe 22 august, este un simbol al oportunității pentru fericire, organizată în jurul obiceiurilor și alegerilor zilnice.

S-ar putea să ți se pară mult mai ușor să urmărești fericirea decât un obiectiv arbitrar pe care crezi că trebuie să-l atingi.

Pe 22 august, Pagina Cupelor sugerează deschiderea emoțională și dorința de a explora viața din inimă, decât doar din minte.

Ca un semn zodiacal gânditor care se bazează mai mult pe logică și bun simț pentru a-și ghida viața de zi cu zi, s-ar putea să nu știi cum să fii exemplul perfect de inteligență emoțională, dar poți învăța să renunți la ceea ce gândești și, în schimb, să alegi să înțelegi modul în care te simți.

Nu te deranjează să aștepți oameni sau lucruri atâta timp cât înțelegi cauza. Totuși, conform cărții tale de tarot pentru 22 august, ești gata să faci mișcări bazate pe nevoile și dorințele tale.

Nu iei decizii bazate pe resentimente, ci, dimpotrivă, Spânzuratul, inversat, semnifică conștientizarea faptului că viața și timpul nu așteaptă pe nimeni. E rândul tău să faci mișcări cu sau fără oameni alături.