Informațiile vin într-un moment cheie, în care gigantul tech finalizează evaluările anuale și decide acordarea de măriri și bonusuri. Dezvăluirile arată că Microsoft este dispusă să plătească sume impresionante pentru a atrage și păstra specialiști în domenii critice, chiar dacă în paralel a concediat mii de angajați în ultimele luni.

Un tabel realizat și distribuit anonim de sute de angajați Microsoft oferă o imagine rară asupra nivelului de salarizare din cadrul gigantului american. Peste 850 de persoane au completat documentul, împărtășind informații despre salariile de bază, bonusurile primite și pachetele de acțiuni. Deși datele nu sunt oficiale, acestea oferă o perspectivă asupra modului în care compania își structurează compensațiile, în special pentru echipele din domenii strategice precum inteligența artificială și cloud.

Informațiile au apărut în perioada în care Microsoft finalizează evaluările anuale și decide acordarea de măriri și bonusuri. Situația este cu atât mai importantă în contextul competiției acerbe pentru atragerea celor mai buni specialiști AI, domeniu în care compania vrea să își mențină poziția de lider, conform Business Insider.

În paralel, compania ar face oferte de milioane de dolari pentru a recruta specialiști AI de la Meta, arată documente interne obținute de Business Insider. Pentru a-și spori atractivitatea, Microsoft a emis noi linii directoare privind salarizarea, care includ excepții speciale menite să facă ofertele mai competitive.

În ciuda faptului că a concediat mii de angajați în acest an, gigantul tech a precizat că numărul total al personalului va rămâne stabil, ceea ce sugerează că restructurările sunt însoțite de noi angajări, în special pe segmente cheie.

Business Insider a analizat aproape 300 de înregistrări provenite de la angajați care s-au identificat drept ingineri software din SUA, pentru a calcula nivelurile salariale medii în funcție de echipă și organizație.

Potrivit datelor, salariile de bază medii se prezintă astfel:

Cloud + AI: 204.135 dolari

Commerce + Ecosystems: 191.597 dolari

Security: 189.285 dolari

Azure: 176.035 dolari

Experiences and Devices: 175.123 dolari

Microsoft AI: 170.456 dolari

Xbox: 168.831 dolari

Core AI: 167.759 dolari

Aceste valori reprezintă media raportărilor voluntare și nu reflectă neapărat întreaga realitate salarială din companie. În special angajații cu compensații foarte mari sau din poziții superioare contribuie mai rar la astfel de tabele, ceea ce poate duce la o subestimare a nivelurilor reale.

Intervalele salariale auto-raportate pentru salarii de bază, bonusuri și recompense în acțiuni apar mai mici decât cele prevăzute în ghidurile oficiale de recrutare Microsoft. Chiar și așa, datele oferă o imagine valoroasă pentru cei interesați de transparența compensațiilor în industria tech, unde o mare parte din venituri provin din pachetele de acțiuni și bonusuri, nu doar din salariul fix.

Microsoft are în prezent aproximativ 228.000 de angajați la nivel global, iar tabelul analizat acoperă doar o mică parte a acestora. Totuși, informațiile arată modul în care compania prioritizează domeniile strategice și demonstrează presiunea uriașă de a atrage și păstra specialiști în inteligența artificială, un sector care îi alimentează profiturile record.

Într-o industrie extrem de competitivă, transparența salarială oferită de aceste inițiative interne între angajați devine un instrument important, chiar dacă nu oferă o imagine completă. Ceea ce reiese însă clar este faptul că Microsoft este dispusă să investească masiv în AI, chiar și în contextul unor restructurări de personal, confirmând că viitorul companiei se bazează în mare măsură pe acest domeniu.