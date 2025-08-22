O întâlnire discretă dintre fostul candidat suveranist la prezidențiale, Călin Georgescu, și controversatul om de afaceri Ionel Rusen a fost surprinsă recent în București. Imaginile, filmate într-o parcare din zona Herăstrău, ridică noi semne de întrebare privind legăturile dintre cei doi, în contextul acuzațiilor grave care planează asupra afaceristului.

Călin Georgescu a fost surprins în mașina lui Ionel Rusen, un personaj controversat din mediul de afaceri românesc. Înregistrarea a fost făcută publică pe o platformă de social media cunoscută pentru difuzarea de filmări de tip filaj. Materialul sugerează că relația dintre cei doi continuă, chiar și după încheierea campaniei prezidențiale la care Georgescu a participat.

#stiri #ionelrusen ##flashpaparazzi #calingeorgescu2024 ♬ Yole Kross Ayle (The Song of the Dead) – Ian Post @flashpaparazzi 🛑 CITEȘTE 👉 Scene surprinzătoare în inima Parcului Herăstrău! Sursele Flash Paparazzi au filmat o întâlnire de taină între Călin Georgescu și controversatul Ionel Rusen. Cei doi au stat împreună în mașina lui Rusen timp de aproximativ 20 de minute, într-o zonă retrasă, aproape de restaurantul „Ancora”. ‼️ Imaginile obținute în exclusivitate de Flash Paparazzi surprind pas cu pas momentul în care Călin Georgescu ajunge în apropierea restaurantului „Ancora” din Parcul Herăstrău. Însoțit de bodyguard-ul personal, Georgescu coboară din propriul autoturism și, fără ezitare, urcă pe locul din față dreapta al mașinii conduse de Ionel Rusen, aflat la volan. 🛑 Pe parcursul celor 20 de minute, majoritatea timpului microfoanele surprind vocea lui Călin Georgescu, semn că acesta conducea discuția. Ionel Rusen nu coboară nicio clipă din vehicul, păstrând o atitudine rezervată și ascultând atent. La finalul întâlnirii, Georgescu părăsește mașina lui Rusen și, aparent grăbit, se îndreaptă spre restaurantul „Ancora”, unde intră, cel mai probabil pentru a folosi toaleta. 🛑 Rămâne un mister subiectul discuției dintre cei doi, însă locul ales — o parcare retrasă din Herăstrău — și durata întâlnirii sugerează că nu a fost vorba despre o simplă conversație amicală. #exclusiv

Rusen, originar din Constanța, s-a făcut remarcat prin activitatea intensă din mediul online în perioada alegerilor. În trecut, el a fost implicat în compania Romanian Allied International Defense SRL, care încerca să achiziționeze Uzina Mecanică Drăgășani SA, tranzacție ce presupunea avize de la mai multe instituții-cheie ale statului. În final, pachetul majoritar a fost cumpărat de un investitor american, Douglas Anderson, cunoscut drept un susținător al lui Călin Georgescu.

Numele lui Ionel Rusen a apărut în numeroase dezvăluiri legate de presupuse escrocherii. Potrivit publicației Investigatoria, mai mulți oameni de afaceri au susținut că ar fi fost păgubiți de acesta. Printre cei care au făcut acuzații publice se numără Ioan Niculae, fostul patron al grupului Interagro, care a afirmat că ar fi pierdut în jur de jumătate de milion de euro în urma unor relații financiare cu Rusen.

Un alt om de afaceri din Buzău a declarat că Ionel Rusen, împreună cu Călin Georgescu, l-ar fi prejudiciat cu aproximativ un milion de euro. Informațiile legate de aceste plângeri au apărut inclusiv în campania electorală din 2020, atunci când Ioan Niculae preciza că intenționa să se alăture unei sesizări depuse la DIICOT de investitorul buzoian.

Legătura dintre Călin Georgescu și Ionel Rusen ridică semne de întrebare în contextul acestor acuzații. Fostul candidat suveranist la prezidențiale apare în imagini în compania unui afacerist despre care mai multe persoane susțin că ar fi fost implicat în fraude financiare de amploare.

În condițiile în care Rusen a fost acuzat că a escrocat mai mulți investitori cu sume de ordinul milioanelor de euro, întâlnirea surprinsă recent în București reaprinde discuțiile privind cercul de relații al lui Georgescu și posibilele sale legături cu afacerile controversate ale acestuia, conform Adevărul.

Cazurile prezentate public până acum sugerează o rețea de înșelăciuni financiare care ar fi vizat oameni de afaceri de renume. Ioan Niculae, de exemplu, afirma că a fost păgubit cu sute de mii de euro și că intenționa să susțină demersuri juridice împotriva lui Rusen. În plus, acuzațiile nu se limitau doar la pierderi financiare, ci și la implicarea în proiecte economice sensibile, cum ar fi tentativele de preluare a unor companii din industria de apărare.

Pentru Călin Georgescu, apariția în compania unui afacerist atât de contestat reprezintă o nouă problemă de imagine. În contextul în care Ionel Rusen este asociat cu acuzații grave de fraudă și escrocherii, asocierea dintre cei doi riscă să stârnească noi controverse în spațiul public.