Propunerea de modificare a Directivei privind accizele la tutun a fost publicată de Comisia Europeană la jumătatea lunii iulie, marcând începutul unui proces legislativ cu efecte semnificative asupra industriei și pieței europene. Documentul include măsuri care pot influența direct producătorii, distribuitorii, consumatorii și bugetele publice ale statelor membre. Deși procedura prevede, în mod normal, consultarea părților interesate, aceasta nu a fost lansată nici după cinci săptămâni de la publicare.

Tobacco Europe a transmis că, potrivit normelor europene, părților interesate trebuie să li se acorde o perioadă de opt săptămâni pentru a trimite observații asupra proiectelor legislative.

Organizația subliniază că acest pas este esențial pentru un proces deschis și participativ. Fără consultare, actorii din industrie, dar și alți reprezentanți ai societății, nu pot contribui la îmbunătățirea propunerilor legislative.

Această consultare este considerată un pilon al cadrului european pentru transparență și incluziune. Prin acest mecanism, instituțiile UE primesc opinii și recomandări de la toate părțile implicate. Tobacco Europe precizează că acest mod de lucru este vital pentru menținerea unui echilibru între interesele economice, protecția consumatorilor și politicile fiscale.

Organizația mai avertizează că absența consultării nu doar că întârzie procesul legislativ, dar poate fi interpretată ca o abatere de la bunele practici stabilite la nivel european. În lipsa unui dialog structurat, procesul decizional poate fi perceput ca lipsit de predictibilitate și participare reală.

Reprezentanții Tobacco Europe afirmă că o întârziere în consultarea publică riscă să submineze încrederea părților interesate în mecanismele decizionale ale Uniunii Europene. Ei atrag atenția că predictibilitatea și transparența sunt principii fundamentale ale cadrului legislativ european și trebuie respectate fără excepție.

Organizația susține că lansarea imediată a consultării publice este singura modalitate de a respecta regulile consacrate și de a permite tuturor actorilor să contribuie la proces.

„Această etapă fiind un pilon al cadrului UE pentru transparență și incluziune, deoarece garantează că opiniile tuturor părților interesate pot contribui la activitatea co-legislatorilor”, se arată în poziția oficială.

De asemenea, Tobacco Europe subliniază că această consultare nu este doar un formalism, ci o parte integrantă a procesului decizional. Ea oferă posibilitatea de a integra opinii diverse, pentru ca măsurile finale să fie echilibrate și conforme cu realitățile pieței.

În lipsa consultării publice, procesul de modificare a Directivei privind accizele la tutun rămâne incomplet și deschis criticilor. Tobacco Europe insistă ca această etapă să fie demarată fără alte întârzieri, pentru a garanta respectarea principiilor europene de transparență și participare.