Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), a declanșat o operațiune masivă pentru combaterea evaziunii fiscale în comerțul electronic. Acțiunea vizează peste 200 de firme nerezidente, care au vândut bunuri pe piața din România timp de trei ani, fără a plăti TVA, valoarea totală a tranzacțiilor depășind 200 de milioane de lei.

Potrivit datelor DGAF, în perioada 2022 – iunie 2025, un număr de 227 de entități înregistrate fiscal în Uniunea Europeană au desfășurat activități comerciale prin intermediul unei platforme locale de comerț online. Valoarea totală a bunurilor livrate clienților din România a fost de 226,7 milioane de lei.

Aceste firme au depășit plafonul de 10.000 de euro (aprox. 46.300 lei), care obligă la înregistrarea în scopuri de TVA în România sau la utilizarea sistemului special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță – One Stop Shop (OSS). Conform legislației fiscale, livrările respective sunt considerate efectuate pe teritoriul României, ceea ce înseamnă că operatorii trebuiau să achite TVA.

În urma verificărilor, DGAF a constatat că niciuna dintre entitățile investigate nu era înregistrată în scopuri de TVA în România și nici nu a apelat la sistemul One Stop Shop. Această situație a generat prejudicii importante la bugetul de stat, motiv pentru care inspectorii antifraudă au luat măsuri urgente.

Până la data de 22 august 2025, DGAF a emis decizii de instituire a măsurilor asigurătorii pentru 219 entități, valoarea totală ridicându-se la 40,4 milioane de lei. De asemenea, au fost instituite sechestre asigurătorii pentru bunuri în valoare de peste 25,6 milioane de lei, iar în contul de garanții al ANAF a fost încasată suma de 8,65 milioane de lei.

Celelalte opt firme aflate în vizorul inspectorilor se află în diverse stadii de verificare, existând situații particulare analizate punctual.

Reprezentanții DGAF au subliniat că acțiunea face parte dintr-un plan mai amplu de eficientizare a controalelor prin utilizarea instrumentelor digitale și de creștere a gradului de conformare fiscală. Scopul este ca toți operatorii economici activi pe piața locală să respecte legislația și să plătească taxele datorate statului.

Operațiunea recentă este una dintre cele mai ample din ultimii ani în sectorul comerțului online, domeniu care a cunoscut o expansiune accelerată, dar și riscuri crescute de evaziune. Acțiunea DGAF demonstrează că autoritățile intensifică lupta împotriva evaziunii fiscale și transmit un mesaj clar către companiile care activează pe piața românească: respectarea legislației fiscale nu este opțională.