BERBEC Luni, începutul de săptămână s-ar părea că-ți cere prudență, dar și curaj. Poți simți că o rivalitate mai veche, reapare și, paradoxal, asta te poate motiva să-ți arăți adevărata valoare. Poate fi un moment în care perseverența ta poate f mai vizibilă decât de obicei, iar ceilalți pot fi impresionați de tenacitatea ta. Dacă îți propui o schimbare de ritm în viața personală, de la alimentație la programul de lucru, ziua de astăzi îți poate oferi un context bun pentru a începe. Nu forța, însă, nota, căci echilibrul e arma ta secretă.

TAUR Conjunctura zilei de luni ți-ar putea aduce o atmosferă mai blândă pentru tine, cu multe ocazii de a înțelege mai bine oamenii din jur. Poți fi în centrul unor interacțiuni plăcute, care îți pot deschide orizonturi noi, poate chiar idei de colaborări viitoare. Ai putea descoperi cât de util este să folosești umorul când tensiunea crește, zâmbetul tău poate debloca multe situații. Nu uita, totuși, de odihnă și fii atent la reacțiile tale impulsive, mai ales în discuții cu familia.

GEMENI Luni, energia ta pare fragmentată, poate că sunt prea multe detalii, prea multe planuri paralele. Riști să te pierzi în lucruri secundare și să lași deoparte ce este cu adevărat important. În loc să-ți faci griji inutile, concentrează-te pe un singur obiectiv și du-l la capăt. Chiar dacă nu ești în cea mai veselă dispoziție, compania prietenilor sau a colegilor îți poate ridica moralul. În a doua parte a zilei, lasă-ți curiozitatea să te scoată din rutină.

RAC Carisma ta pare să fie, luni, la cote maxime. Poți convinge ușor, iar oamenii sunt șanse să-ți răspundă cu deschidere și interes. Totuși, e bine să ții în frâu micile izbucniri de orgoliu sau replicile tăioase. Ar trebui să ai de câștigat dacă privești înainte, fără să te mai agăți de trecut ori de dezamăgiri mai vechi. Luna îți luminează drumul spre claritate emoțională și profesională, așa că alege optimismul și ar trebui să poți vedea rezultate neașteptat de bune.

LEU Luni pari să fii mai hotărât decât te așteptai. Orice sarcină dificilă poate să pară astăzi mai simplă pentru tine și chiar poți inspira pe alții prin felul în care-ți asumi răspunderile. Totuși, nu te închide în rigiditatea ideilor tale, fii receptiv la sugestiile celor din jur. Se spune că doar cei inteligenți își pot schimba părerea, iar astăzi poți avea șansa să dovedești asta. Pe seară, o veste sau o informație neașteptată pot fi cheile către un succes mult așteptat.

FECIOARĂ Pentru tine, ziua de luni s-ar părea că-ți aduce calm și echilibru interior. Optimismul te poate ajuta să vezi partea luminoasă a situațiilor și chiar să-ți regăsești energia chiar dacă poate că părea epuizată. Poate fi momentul potrivit să renunți la poverile inutile, fie ele gânduri negative sau obiceiuri care te încetinesc. Atmosfera din jur poate fi agitată, dar tu poți avea șansa să alegi seninătatea și să te bucuri de lucrurile simple.

BALANŢĂ Ziua de luni poate fi o zi de schimbări în mai multe domenii ale vieții tale. Poți consolida o relație importantă sau poți clarifica o situație care poate că te frământa de ceva vreme. Conjunctura astrală îți susține dorința de armonie și înțelepciune, iar rezultatele pot fi palpabile. Ai grijă însă să nu te pierzi în detalii inutile. Spre seară, o veste neașteptată îți poate aduce liniștea de care aveai nevoie.

SCORPION La început de săptămână interacțiunile sociale îți pot fi de mare folos, spun stelele. La birou, sau în mediul tău de activitate, poți primi informații prețioase. Dacă renunți la spiritul critic prea acid și alegi să complimentezi sincer pe cineva, s-ar putea să câștigi mai mult decât crezi. Totuși, oboseala acumulată își poate spune cuvântul, așa că ia-ți timp pentru tine să respiri în pace și să te reîncarci cu energie.

SĂGETĂTOR Ziua de luni se pare că te prinde într-un ritm alert, poate chiar mai alert decât ți-ai dori. Provocările pot apărea din toate direcțiile și poate fi nevoie să-ți păstrezi calmul pentru a nu ceda presiunii. Ai putea descoperi că o schimbare de abordare îți poate deschide drumul spre rezolvări rapide. Nu te lăsa copleșit, privește lucrurile dintr-un unghi nou și poți găsi soluții la care poate că nu te-ai gândit până acum.

CAPRICORN Atmosfera zilei de luni poate fi tensionată, cu oameni grăbiți și discuții care parcă escaladează rapid. Nu te lăsa atras în conflicte, pentru că impulsivitatea nu te ajută deloc acum, din cauza aspectelor planetei Marte. Dacă simți că ai îndoieli sau nesiguranțe, mai bine amână deciziile mari pentru o altă zi. Răbdarea și tăcerea pot fi cele mai bune arme ale tale luni.

VĂRSĂTOR Luni pari să ai multă energie, dar există riscul să o consumi mai mult pentru alții decât pentru tine. Ambițiile tale par să fie mari și ai și șansa de a face progrese reale, însă nu ignora semnele de oboseală. Planeta Jupiter îți indică o doză de noroc, care te poate salva chiar și dintr-o situație încurcată. Fii atent la echilibru, însă, căci nu poți dărui constant, dacă nu-ți păstrezi suficiente resurse pentru tine.

PEŞTI Ziua de luni pare să fie ideală pentru a-ți pune în valoare talentul de a convinge. Persuasiunea ta naturală îți poate deschide drumuri noi, mai ales pe plan profesional, sau financiar. O discuție sinceră cu cineva apropiat îți poate aduce o idee neașteptată. Atmosfera generală te încurajează să rămâi pozitiv și să împărtășești starea de bine cu cei din jur. Spre seară, relaxarea în familie, sau cu prietenii te poate reconecta la ce contează cu adevărat.