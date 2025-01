Frații Pavăl renovează complexul hotelier de lux Waldhaus Flims Wellness Resort

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, cunoscuții proprietari a-i Dedeman și holdingului Pavăl, au început lucrările de renovare la Waldhaus Flims Wellness Resort, un complex hotelier de 5 stele situat în Elveția. Acesta urmează să fie redeschis în sezonul de iarnă din 2025, după finalizarea investițiilor.

Construit în 1877, complexul Waldhaus Flims Wellness Resort este situat la o altitudine de 1.100 de metri, în cel mai mare parc hotelier din Elveția. Acesta îmbină peisajele montane spectaculoase cu arhitectura de epocă Belle Époque, oferind un spațiu de relaxare exclusivist. Complexul este compus din patru clădiri interconectate și dispune de aproximativ 150 de camere, un spa de lux, șase restaurante și baruri, potrivit profit.ro.

Proiectul de renovare are ca obiectiv modernizarea infrastructurii, păstrând totodată caracterul istoric și unicitatea acestui loc. Frații Pavăl și partenerul lor, Apex Alliance Hotel Management, vor investi în confort, eficiență energetică și restaurarea designului interior original.

Care sunt planurile de dezvoltare

Waldhaus Flims a fost achiziționat de frații Pavăl în parteneriat cu operatorul hotelier Apex Alliance în toamna anului trecut, după ce complexul a fost închis în vara lui 2023 de fostul proprietar, Z Capital Partners, din cauza dificultăților financiare cauzate de creșterea costurilor energetice.

Această investiție marchează un nou capitol pentru Waldhaus Flims, fiind a doua investiție majoră internațională a fraților Pavăl, după Grand Hotel Gardone din Italia.

Colaborarea cu Apex Alliance, care operează 17 hoteluri în Europa, demonstrează expansiunea strategică a operatorului lituanian, ce include cinci hoteluri în București.

Frații Pavăl își diversifică portofoliul

Frații Pavăl sunt recunoscuți pentru diversificarea portofoliului lor de investiții, care include proiecte în domenii precum imobiliare, agricultură, energie și sănătate. În sectorul imobiliar, aceștia au realizat achiziții importante, precum portofoliul de birouri al CA Immo și clădirile The Bridge, The Office și Dacia One.

În 2023, Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj din România, a înregistrat o cifră de afaceri de 11,5 miliarde de lei, consolidând poziția fraților Pavăl în economia românească. Printre proiectele recente se numără și Dedeman Campus din Bacău, un complex care integrează funcțiuni rezidențiale și comerciale.