Premierul Ilie Bolojan a reafirmat că România se află într-un moment critic din punct de vedere financiar și că singura cale de a depăși dificultățile este adoptarea urgentă a pachetului 2 de măsuri, precum și a altor pachete complementare.

Într-un interviu recent pentru Bloomberg, Bolojan a subliniat că orice compromis parțial ar readuce țara în situația economică dificilă de la care s-a plecat.

„Sunt încrezător că forţele politice au responsabilitatea şi sunt conştiente de situaţia dificilă în care suntem şi că acest pachet şi alte pachete şi alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluţie. Dacă nu se adoptă aceste măsuri, ce se va vedea? Că nu putem corecta lucrurile, dacă se cedează într-o zonă sau alta, se va crea din nou o percepţie de cedări şi ne vom întoarce în situaţia de unde am plecat. Având această responsabilitate, am încercat să explic atât în interiorul coaliţiei, dar şi oamenilor cu care discutăm din sectorul public, pentru că avem o responsabilitate, stimaţi colegi, trebuie să ne facem reformele, nu e o plăcere pentru nimeni să iei astfel de măsuri, nu le iei cu inima deschisă. Veştile proaste, rămân foarte puţini să le dea şi uneori par singuri în situaţia asta. La veştile bune e totdeauna înghesuială mare”, afirmă Ilie Bolojan într-un interviu pentru Bloomberg.

El a explicat că funcția pe care o deține implică decizii dificile, adesea nepopulare, și că rolul său este de a lua măsurile necesare pentru binele comunității, nu pentru propriul statut public.

„Pentru mine nu a fost o situaţie comodă, pentru că mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcţie se duce România. Ăsta este adevărul: mai bine le spui oamenilor adevărul, ca să nu le creezi nişte aşteptări care nu pot fi onorate. Nu imaginea unei persoane publice este problema, ci problema de bază este ca atunci când o persoană publică este pe un post, să facă ceea ce trebuie pentru comunitatea unde ocupă acel post. Acum acest post este pentru ţara noastră şi nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost, important e să nu ies prost degeaba pentru România”, a adăugat Ilie Bolojan.

În paralel, Ministerul Dezvoltării a lansat, pe 7 august, în consultare publică, reforma administrației publice, care prevede reducerea a peste 6.000 de posturi în cabinetele demnitarilor din administrația centrală și locală.

Această măsură ar putea genera economii de peste 193,9 milioane de lei în ultimele patru luni ale acestui an și peste 581,7 milioane de lei anual. Reformele includ, de asemenea, noi criterii de evaluare a performanței și reguli pentru ocuparea posturilor.

Pe partea fiscală, ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a prezentat noi reglementări privind înființarea SRL-urilor, plata la POS și fiscalitatea companiilor, alături de propuneri de reducere a membrilor consiliilor de administrație și supraveghere din companiile de stat.