Ministerul Educației se află într-o perioadă de schimbări semnificative, în care provocările financiare impun decizii complexe.

Ministrul Daniel David a subliniat că, deși unele măsuri au stârnit nemulțumiri în rândul profesorilor, scopul rămâne consolidarea resurselor pentru educație și reducerea treptată a restricțiilor impuse de austeritate.

Deciziile recente ale agențiilor de evaluare Standard & Poor’s și Fitch au evitat retrogradarea României în categoria „junk”. Sistemul de învățământ a fost integrat în pachetul de reforme care a contribuit la această evoluție pozitivă, asigurând plata salariilor și burselor pentru începutul anului școlar și oferind un cadru stabil pentru profesori și elevi. De asemenea, finalizarea negocierilor privind PNRR deschide perspective pentru anul 2026.

”După decizia Agenţiei Internaţionale de Evaluare Financiară Standard & Poor’s din luna iulie şi Agenţia Internaţională de Evaluare Financiară Fitch, prin evaluarea din 15 august, evită retrogradarea României în categoria „Junk”. Aceste două decizii continuă evaluarea Comisiei Europene (ECOFIN). Pachetul 1 de reforme (sistemul de educaţie fiind inclus aici ca urmare a începerii noului an şcolar în luna septembrie) a avut un rol determinant în toate aceste rezoluţii, iar implicaţiile pozitive pentru educaţie-cercetare sunt că avem, în acest moment, contextul de a începe activităţile din toamnă cu salarii şi burse (vezi şi aici). Dacă reuşim să finalizăm şi să implementăm şi renegocierea PNRR, putem începe să fim mai optimişti pentru 2026”, transmite duminică Ministerul Educaţiei.

Ministerul Educației subliniază importanța finalizării tuturor măsurilor de criză pentru a obține rezultate favorabile la următoarele evaluări internaționale – Moody’s, pe 12 septembrie 2025, și Standard & Poor’s, pe 10 octombrie 2025 – respectând termenele impuse de Comisia Europeană.

”Aşa cum am mai spus, misiunea mea este ca – după sau în timp ce trecem de această criză fiscal-bugetară – să aducem resurse în sistem, să eliminam din măsurile temporare de austeritate şi să începem să gândim într-o logică de reformă (ex.: prin Raportul QX), nu doar de austeritate şi de criză”, declară, în acest context, ministrul Educaţiei Daniel David.

Nemulțumirile cadrelor didactice privind austeritatea persistă, iar unii profesori au amenințat cu proteste la începutul anului școlar. Premierul Ilie Bolojan a declarat că, deși s-au înregistrat progrese precum reducerea normelor didactice, scăderea numărului de elevi în clasă și creșterea salariilor, sistemul nu a înregistrat încă o îmbunătățire generală.

Premierul a mai atras atenția asupra discrepanțelor dintre notele din clasă și rezultatele la examenele naționale, subliniind că responsabilitatea revine atât decidenților politici, cât și profesorilor.