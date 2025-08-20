Din cuprinsul articolului Despre Bursa de Valori București

UniCredit Bank va continua, de asemenea, distribuția titlurilor de stat prin programul Fidelis, utilizând rețeaua sa extinsă de sucursale din întreaga țară. „Suntem bucuroși să fim astăzi aici, după finalizarea cu succes a fuziunii cu Alpha Bank România. Ca Participant la BVB, UniCredit Bank va oferi acces la piața locală de capital investitorilor instituționali și va sprijini dezvoltarea pieței de capital din România”, a declarat Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank.

Remus Vulpescu, CEO BVB, a adăugat că experiența și profesionalismul echipei UniCredit Bank vor contribui la dezvoltarea sustenabilă a Bursei și la asigurarea unui cadru de tranzacționare dinamic pentru investitori și companii.

UniCredit Bank se alătură astfel unui grup de societăți de servicii de investiții financiare și instituții de credit care activează ca Participanți pe Piața Reglementată și pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB. Lista completă a participanților este disponibilă pe site-ul BVB.

Fuziunea dintre Alpha Bank România și UniCredit Bank a fost încheiată oficial pe 15 august 2025, Alpha Bank făcând parte din Grupul UniCredit încă din 4 noiembrie 2024. Anterior, UniCredit Bank era prezentă pe piața de capital românească încă din 2013 ca emitent de obligațiuni. În prezent, banca are trei emisiuni tranzacționabile – UCB27, UCB28 și UCB29 – cu o valoare totală de 1,7 miliarde de lei.

UniCredit Bank, parte a Grupului UniCredit, oferă servicii bancare și financiare de înaltă calitate în România, sprijinind atât clienții individuali, cât și companiile. Banca colaborează cu o rețea de parteneri specializați, inclusiv UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Consumer Financing și UniCredit Insurance Broker.

BVB este singurul operator de piețe de capital din România, administrând Piața Reglementată și Sistemul Multilateral de Tranzacționare. Grupul BVB include Depozitarul Central și contrapartea centrală CCP.RO. În 2020, BVB a fost promovată la statutul de Piață Emergentă de FTSE Russell. În prezent, 14 companii românești sunt incluse în indicii FTSE Russell pentru piețele emergente.