Rentabilitatea excepțională se reflectă și la bursă: acțiunile Transgaz au înregistrat o creștere de 94,53 % în ultimele 12 luni, ajungând la 48,05 lei pe unitate, cea mai puternică performanță din indicele BET, scrie Antena 3. Aproape 58,5 % din acțiunile companiei rămân în mâinile statului, prin Secretariatul General al Guvernului.

Performanța financiară solidă este sprijinită de venituri din exploatare aflate în creștere cu 44 %, până la 1,57 miliarde lei, în vreme ce cheltuielile operaționale au avansat cu doar 11 %, la 1,017 miliarde lei. Totodată, Transgaz a înregistrat venituri suplimentare considerabile – 364,8 milioane lei – rezultate din rezervări mai mari de capacitate, majorări de tarif și depășiri de capacitate. Pe plan investițional, programul de modernizare și dezvoltare al companiei a înregistrat o realizare de 27 % din bugetul aprobat, cu o valoare realizată de aproximativ 375 milioane lei la jumătatea anului,

Rezultatele obținute de Transgaz sunt privite ca un semnal de stabilitate pentru întreaga piață energetică, într-un context marcat de volatilitatea prețurilor și de presiunile generate de tranziția verde. Specialiștii consideră că profitul record arată capacitatea companiei de a-și adapta modelul de business la noile condiții de piață și de a valorifica oportunitățile regionale, mai ales în ceea ce privește proiectele de interconectare și rolul României ca hub energetic în Europa de Sud-Est.

Pe termen mediu, compania mizează pe extinderea investițiilor strategice și pe consolidarea poziției sale regionale, în special prin proiecte transfrontaliere ce vor facilita securitatea energetică a României și a țărilor vecine. În acest fel, Transgaz nu doar că își consolidează rolul de lider pe piața națională, dar își întărește și imaginea de partener de încredere în cadrul politicilor europene privind independența energetică.

Analiștii atrag atenția că această performanță spectaculoasă ar putea deschide drumul către o creștere a dividendelor distribuite acționarilor, ceea ce ar transforma Transgaz într-una dintre cele mai atractive companii listate la BVB. O astfel de decizie ar consolida încrederea investitorilor și ar stimula interesul pieței de capital, întărind poziția României ca destinație pentru investiții solide în sectorul energetic.

În același timp, succesul Transgaz pune presiune pe ceilalți jucători din sectorul energetic să accelereze modernizarea și să adopte strategii mai eficiente, într-un mediu unde competitivitatea și adaptarea rapidă la schimbările pieței devin esențiale. Astfel, performanța companiei poate fi privită nu doar ca un rezultat punctual, ci ca un indicator al direcției pe care întreaga industrie energetică din România o poate urma în anii următori.